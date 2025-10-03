快訊

中華郵政「未來郵件2.0」 郵件最長可保存30年

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
中華郵政推出「未來郵件2.0」服務，鼓勵民眾寫下對未來的期許與願望。全國指定收寄郵局共54處，保管期限可達30年，郵件將依民眾指定的寄送日期準時送達，確保每份心意如期抵達未來。圖／中華郵政提供
中華郵政推出「未來郵件2.0」服務，鼓勵民眾寫下對未來的期許與願望。今推出微電影《把當下寄給未來》以父親寄出一封10年後才交給兒子的信為主軸，鼓勵民眾透過「未來郵件」，預約值得珍藏的回憶。全國指定收寄郵局共54處，保管期限可達30年，郵件將依民眾指定的寄送日期準時送達，確保每份心意如期抵達未來。

中華郵政找來導演林信良、男主角陳慕義及楊皓崴共同拍攝，以父親寄出一封10年後才交給兒子的信為主軸，透過父親工整字跡中流露的深厚情感，展現現代科技無法取代的真摯溫度，鼓勵民眾透過「未來郵件」，預約值得珍藏的回憶，留下跨越時空的紀念。

中華郵政董事長王國材說，未來郵件自民國101年11月15日開辦以來，以「時空膠囊」概念，陪伴民眾將對未來的期許、祝福與回憶妥善收藏，並在指定時間送達收件人手中，累積了無數溫暖動人的故事，成為不同世代共享的珍貴回憶。為讓民眾寄件更便捷，保管年限計費方式簡化為5種級距，並推出兩款專用紙箱「未來郵件溫情箱」與「未來郵件時空箱」。

中華郵政表示，未來郵件可應用於人生各種重要時刻，包括求學與畢業階段，學生可寫下對未來的夢想，老師留下勉勵與期許。數年後再開啟，重溫青春記憶與成長軌跡，見證夢想是否實現。婚姻與親子階段，透過未來郵件寄送當下的想法與承諾。結婚時寫下白頭偕老的承諾，父母在孩子年幼時留下叮嚀與祝福，讓重要時刻留下永恆紀錄，也成為未來珍貴的回憶。歲末年初，寫下新年的目標，不僅是未來自我檢視目標，也是回望初心、激勵前行的力量。病患或治療期間，將鼓勵、思念或感謝化作信件，寄給未來的自己或親屬，成為生命韌性與感恩的見證，也讓親屬感受到長輩的溫暖。

中華郵政全國指定收寄郵局共54處，保管期限可達30年，郵件將依民眾指定的寄送日期準時送達，確保每份心意如期抵達未來，串聯不同時間的記憶與祝福。

中華郵政董事長王國材說，未來郵件鼓勵民眾寫下對未來的期許與願望，郵件將依民眾指定的寄送日期準時送達。圖／中華郵政提供
