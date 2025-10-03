流感疫苗2天打55萬劑 COVID-19接種數去年3倍以上

快訊

中央社／ 台北3日電

公費流感、COVID-19疫苗1日開打，疾管署今天表示，2天已接種流感疫苗55萬劑、COVID-19疫苗16萬劑，疫苗施打數約為去年同期3倍，推測是受藝人大S效應、流感提早流行影響。

入秋公費流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗雙手臂各別接種的「左流右新」，10月1日起分階段開打。衛生福利部疾病管制署今年採購686萬劑流感3價疫苗，COVID-19疫苗則因應公費接種對象縮減，採購約300萬劑。

疾管署發言人曾淑慧今天對媒體表示，經統計，在地方政府及醫療院所通力合作下，昨天流感疫苗接種數為28萬5750劑，開打2天累計接種數達55萬200劑；昨天COVID-19疫苗接種數為7萬3023劑，開打2天累計接種數達16萬2573劑。

曾淑慧表示，去年流感疫苗開打第2天共接種4萬9699劑，2天累計接種數為18萬4629劑；去年COVID-19疫苗開打第2天共接種6290劑，2天累計接種數為4萬6162劑。今年疫苗接種數約為去年同期的3到3.5倍。

今年接種情形比去年好，曾淑慧分析，原因包含年初藝人大S（徐熙媛）在日本旅遊期間感染流感病逝事件，讓很多民眾意識到流感疫苗的重要性。此外，今年在免疫負債影響下，流感疫情提早進入流行期，讓民眾對疫情感受較往年深刻，認為比較有迫切性，因此相信即使接下來幾天是假日，未來一週疫苗打氣仍會不錯。

至於10月份流感疫情，曾淑慧分析，疫情變化會跟疫苗接種狀況有關，不過疫苗要接種2週後才會產生免疫力，抗病毒藥物已提早開放擴大用藥，亦會影響疫情，因此未來流感個案數是否持續增加、幅度更多或更少，都還要再觀察。

流感疫苗 COVID-19 疫情

