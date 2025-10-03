快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

秋節前夕、防堵非洲豬瘟不停歇 海關持續加強查緝

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

中秋佳節將至，臺北關提醒民眾切勿自國外違規輸入含肉月餅及相關製品。該關表示，含肉月餅屬應施檢疫物品，如經查獲違規輸入者，將依「動物傳染病防治條例」移請農業部動植物防疫檢疫署裁處，依違章情節處新臺幣1萬元至100萬元罰鍰。

臺北關另提醒快遞業者，依據「空運快遞貨物通關辦法」第6條規定，生鮮農漁畜產品及其產製品不得於快遞專區或航空轉運中心辦理通關。如經查獲違規情事，海關將依同辦法第23條之1規定，處新臺幣6千元以上3萬元以下罰鍰，情節重大者並得停止其快遞貨物通關之業務或廢止其登記，請該等業者務必遵守上開規定。

臺北關呼籲，防堵非洲豬瘟是全民共同責任，無論是民眾或業者，均應遵守相關規定，該關亦將持續強化邊境管制與查緝作為，杜絕非洲豬瘟，全力守護得來不易的防疫成果。

月餅 非洲

延伸閱讀

何欣純送藍白議員公益月餅 台中議員：確定要選市長了？

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

北市籲勿購非洲豬瘟疫區豬肉產品 違者最高罰百萬

大陸以腐乳、老醋、蟋蟀作餡料製成月餅？ 網民：蟑螂月餅不遠了

相關新聞

烤肉悲劇了！17歲高中生搶食未熟海鮮 2度掛急診住院3天

中秋節將屆，台中一名17歲男高中生上周與同學相約烤肉歡慶，因搶食未烤熟的肉類及海鮮，樂極生悲，導致嚴重急性腸胃炎，不僅當...

中秋及國慶日出勤須加倍給薪 勞工局提醒雇主不聽就慘了

中秋節（10月6日）及國慶日(10月10日)為法定休假日，新北市勞工局表示，雇主應依規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例...

中秋、國慶連假來臨 國道0到5時全線「暫停收費」

10月4日至6日為中秋節連續假期，10月10日至12日為國慶日連續假期，各地將湧現返鄉、旅遊及參加慶典活動人車潮，警政署...

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

連休22天的新北鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」今(3日)恢復營業，一早就湧進大批搶購民眾，從店門口蔓延到巷口，現場排隊人潮高達...

今至中秋炎熱少雨 下周三東北季風到 國慶連假重回夏天

明天開始中秋節連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到下周一中秋節大致上維持晴...

中秋2地以外賞月機率高 國慶連假雨區曝 賈新興：下周二首波東北季風

太平洋高壓偏強，午後零星短暫陣雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。