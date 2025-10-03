秋節前夕、防堵非洲豬瘟不停歇 海關持續加強查緝

中秋佳節將至，臺北關提醒民眾切勿自國外違規輸入含肉月餅及相關製品。該關表示，含肉月餅屬應施檢疫物品，如經查獲違規輸入者，將依「動物傳染病防治條例」移請農業部動植物防疫檢疫署裁處，依違章情節處新臺幣1萬元至100萬元罰鍰。

臺北關另提醒快遞業者，依據「空運快遞貨物通關辦法」第6條規定，生鮮農漁畜產品及其產製品不得於快遞專區或航空轉運中心辦理通關。如經查獲違規情事，海關將依同辦法第23條之1規定，處新臺幣6千元以上3萬元以下罰鍰，情節重大者並得停止其快遞貨物通關之業務或廢止其登記，請該等業者務必遵守上開規定。

臺北關呼籲，防堵非洲豬瘟是全民共同責任，無論是民眾或業者，均應遵守相關規定，該關亦將持續強化邊境管制與查緝作為，杜絕非洲豬瘟，全力守護得來不易的防疫成果。