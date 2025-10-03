烤肉悲劇了！17歲高中生搶食未熟海鮮 2度掛急診住院3天

中秋節將屆，台中一名17歲男高中生上周與同學相約烤肉歡慶，因搶食未烤熟的肉類及海鮮，樂極生悲，導致嚴重急性腸胃炎，不僅當晚緊急掛急診，返家後症狀加劇甚至高燒不退、劇烈腹痛，被迫二度掛急診，並住院三天，才得以康復出院。

醫師檢查後發現，男學生腸道發炎腫脹合併積水，研判是吃到沒烤熟的肉或海鮮造成急性腸胃炎，幸好及時就醫，經收治住院打點滴補充水分，並使用抗生素跟整腸止瀉藥物，住院三天才緩解出院。

台中醫院腸胃科醫師莊家舜說，每年中秋節後因為腸胃不適就醫的民眾都會增加約兩成，其中不乏親友或同學聚餐烤肉後因急性腸胃炎就醫的案例。他提醒，明起是中秋連假，呼籲大家烤肉聚餐一定要煮熟烤熟再吃，另因為天氣炎熱，所以建議烤好煮熟就盡快吃完，避免食物容易因為高溫變質，導致食入被細菌汙染食物造成腸胃炎。

台中醫院營養師葉欣憲分享，健康吃月餅烤肉的好撇步，建議與家人分食淺嚐，或是改吃熱量與糖分較低的茶月餅、冰皮月餅或蒸月餅，較不會造成身體負擔。烤肉食材以蔬菜類為主，搭配較低脂的里肌肉或是小塊雞腿肉、魚肉，或是以大片蔬菜取代土司夾肉片食用，藉此增加蔬菜、減少肉類食用量。