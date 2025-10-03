快訊

斥資180億！台中北屯「首座市立醫院」營運 首周門診逾2600人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
由中國醫藥大學斥資180億元，在台中市北屯區BOT興建營運的「台中市立老人復健綜合醫院」試營運一周，門診人數突破2600人。院長張坤正說，該院是「台中首座市立醫院」，以「救腦、救心、救急、救命、失智整合」為核心，提供醫療中心等級的醫療服務。

張坤正說明，市醫保留「老人」、「復健」，是因為市醫因應超高齡社會需求，保留昔日原址「老人」醫院、「復健」醫院名稱，以「全齡全程照護」為主軸，並整合了「急重症醫療」、「術後復健」和「智慧長照」等服務，涵蓋從預防到治療、從急救到長照的全方位照護。

其中，58歲張男長期受心肌梗塞與血管阻塞所苦，遠從花蓮求診，經救治，成功恢復血管暢通，重獲健康，直呼「能在災後保住健康，是生命的奇蹟」。

張坤正說，市醫開幕第二天便完成四例心導管手術，全部順利成功，並且完成首例22歲年輕病患的微創脊椎減壓手術，患者術後一小時即可下床行走，證明市醫在神經外科的技術與設備同樣具備高水準，這些成果象徵市醫已具備完整的急重症處理能力，能即刻守護市民健康。

市醫副院長兼心臟科專家陳建鈞醫師說明，58歲張男多次支架再阻塞的病史，加上長途奔波與生活壓力，病情更加複雜。經團隊縝密評估後，決定採用「刀片氣球」及「塗藥氣球」治療，既能打通血管阻塞，也可降低再度狹窄的風險，大幅縮短康復時間。手術全程順利，患者隔日即可出院，術後更能安心規畫生活與健康管理。

張男說，市醫醫療設備先進、環境舒適，更令他難忘的是醫療團隊以客語與他溝通，讓遠在異鄉的他倍感親切。術後生活品質提升，他要戒菸，維持良好控制，並期許自己能在災後投入更多公益。

張坤正說，市醫自開幕以來，以「救腦、救心、救急、救命、失智整合」五大任務為核心，跨專科整合十大醫療中心，形成全方位生命守護網，落實「從預防到治療、從急救到長照」的全齡全程照護。

他指出，開業日即啟動包括心導管治療、微創脊椎手術在內的高難度醫療服務。心臟3D立體定位導管消融、心房顫動脈衝場消融等最新技術也能執行，廣納全齡需求，服務遍及全台。在災難與病痛的挑戰中，市醫將成為市民最堅強的健康守護力量。

