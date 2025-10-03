全真瑜珈倒閉爆欠薪 勞動部：可申請墊償工資與資遣費

知名健身連鎖「TRUE YOGA全真瑜珈健身」近日突然宣布解散清算，造成大量教練與員工被迫解僱，並爆發欠薪爭議。立委范雲今召開記者會呼籲政府提供協助。

對此，勞動部表示，事件發生後已第一時間與台北、新北、桃園、台中及嘉義市等5縣市政府聯繫，要求地方政府立即入廠掌握公司營運狀況，並命雇主依法給付工資與費用。如有違法或積欠金額達限制標準，將依法啟動限制負責人出境等處分。

勞動部說，目前地方已陸續接獲近百件調解申請，台北市已啟動全真瑜珈總公司歇業事實認定程序。若確定歇業屬實，5縣市受影響勞工將可循積欠工資墊償程序，向勞動部勞保局申請墊償公司所積欠的工資及資遣費，保障勞工權益。

勞動部呼籲，遭積欠工資的勞工應盡速向所在縣市勞工局申請調解，以利後續墊償程序啟動。另有失業給付、轉職服務需求者，也可透過地方政府及勞動部獲得協助。同時，勞動部也要求全真瑜珈負責人出面，依法履行企業責任。

此外，為減輕勞工在訴訟過程面對的問難，勞動部將依「勞資爭議法律及生活費用扶助辦法」提供必要的法律代理與必要生活費的扶助，另委託法律扶助基金會辦理勞工訴訟協助專案。