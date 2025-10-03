吃火鍋比較健康？營養師曝6款鍋喝2碗鈉超標 5原則吃得健康又美味

台灣人愛吃鍋，不論冬天或夏天，火鍋店裡總是座無虛席，不過火鍋健康嗎？營養師高敏敏分享幾款常見火鍋種類的熱量、鈉含量，提醒民眾注意，並且教大家怎麼吃火鍋才更健康。

高敏敏在臉書表示，衛福部建議每日的鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6g的鹽），但有些火鍋鍋底的熱量和鈉含量高得嚇人，就算只喝兩碗湯，都可能會超標，這顛覆了多數人以為火鍋比較健康的想法。她以每兩碗湯650ml的數值為標準，列出幾款熱門火鍋種類的熱量及鈉含量，讓老饕們做判斷。

酸菜白肉鍋：熱量500kcal / 鈉含量3600mg 藥膳鍋：熱量680kcal / 鈉含量2291mg 薑母鴨：熱量900kcal / 鈉含量2700mg 麻油雞：熱量1000kcal / 鈉含量1320mg 羊肉爐：熱量700kcal / 鈉含量2400mg 麻辣鍋：熱量850kcal / 鈉含量3200mg 昆布鍋：熱量0kcal / 鈉含量650mg 白開水：熱量0kcal / 鈉含量0mg

高敏敏說即使熱量最低的酸菜白肉鍋，鈉含量卻是最高的，原因在於酸白菜是經過鹽巴下去醃製的。既然火鍋陷阱多，那該如何吃才能更健康？高敏敏提出5點建議：

1.少油烹調 半水酒 減少酒及麻油的用量，使用半水酒烹調。享用前先將浮油刮除，減少油脂攝取。 2.必加蔬菜 營養才均衡 建議加入蔬菜類下去熬煮，以增加膳食纖維的攝取。 3.選擇「輕」醬料 避開「稠」醬料 少使用豆瓣醬或豆腐乳調味，建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油（吃原味的也是最好的選擇）。 4.少吃加工製品 可以以蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等為主。 5.量身打造適合自己的食材 聰明選擇 一般人建議以青菜為主、以肉為輔，多吃原型食材。可以多增加菇類、藻類的攝取，維持營養均衡。

高敏敏最後提醒，吃鍋也要吃得聰明，多蔬食、少加工、湯不喝光、醬不多加，這樣才能讓美味與健康找到平衡，吃得滿足又安心。