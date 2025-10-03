快訊

中秋及國慶日出勤須加倍給薪 勞工局提醒雇主不聽就慘了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市政府外觀。圖／本報資料照片
新北市政府外觀。圖／本報資料照片

中秋節（10月6日）及國慶日(10月10日)為法定休假日，新北市勞工局表示，雇主應依規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例假時，應由勞雇雙方協商擇日補假1日。

勞工局說明，若因業務需要，經徵得月薪制勞工同意於中秋節或國慶日出勤，工作時數在8小時以內者，雇主應加給1日工資。時薪制勞工則應就實際出勤時數加倍給薪。

至於若工時超過8小時，不論是月薪制或時薪制勞工，雇主均須依勞基法第24條規定加成計給加班費。此外，若法定休假日適逢勞工的休息日或例假日，雇主應與勞工明確約定補假日期。

勞工局建議，為避免日後爭議，雇主宜將補假日期清楚標示於排班表，以書面方式約定並註明補假日期及假別。如有支付法定休假日出勤的加倍工資，亦建議於薪資明細上清楚區分列載，以作為日後核對依據。

勞工局強調，事業單位如有違反上述規定，依勞基法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名等資訊，籲請業者務必遵守法令規定，以免觸法受罰。

雇主 勞工局 中秋節

