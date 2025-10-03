聽新聞
彰化男車禍後2天覺心跳快才就醫...一查肋骨斷四根、脾臟也破裂
彰化縣一名男子日前騎機車發生碰撞事故，雖當下感到左胸劇烈疼痛，但因無明顯腹痛或外傷，而未就醫，直到二天後心跳加速、持續疼痛，感覺不對勁才到員榮醫院就醫，發現原來他4根肋骨骨折，脾臟也破裂，經急診處醫師翁聖富緊急處置才救回一命。
這名50多歲男子日前與另輛機車碰撞，因無明顯外傷而未就醫，直到二天後覺得左胸痛才到員榮醫院骨科就醫，X光發現左側第6至第9根肋骨骨折，並併有氣胸與皮下氣腫，立即轉急診處由翁聖富醫師接手處置。
翁聖富替患者插入胸管引流，並做電腦斷層檢查，發現患者除胸腔損傷外，腹腔竟有大量出血，且疑似脾臟撕裂傷，確診為脾臟三級破裂，合併腹腔積血，由於情況危急，經緊急處置後也將病患轉送醫學中心手術治療。
張姓患者到急診時心跳高達110多下，翁聖富說，心跳快其實是休克的早期表現，加上有氣胸左邊肚子也會痛，經電腦斷層檢查後發現已為脾臟三級破裂，脾臟破裂要看受損程度，如果相對輕微生命徵象也穩定，可以考慮用保守治療或者是用血管栓塞治療方式，但若有休克症狀，生命徵象不穩定，就要考慮開刀把脾臟拿掉。
翁聖富說，臨床上，脾臟破裂症狀可能並不明顯，患者一開始未必會感覺腹痛，有時僅表現為左胸或左肩疼痛。因此若是左胸肋骨骨折或左上腹受傷病人，醫師都會高度懷疑脾臟損傷，需透過超音波或電腦斷層檢查確認。
翁聖富提醒，若發生車禍切勿掉以輕心，即使外觀看似只有擦傷或瘀青，仍可能有潛在的內臟損傷。一旦感覺左上腹痛、左肩放射痛、頭暈、冒冷汗、血壓下降，皆可能是內出血警訊，務必把握黃金時間就醫，判斷並處置，才能有效降低死亡與併發症風險。
