中秋、國慶連假來臨 國道0到5時全線「暫停收費」

10月4日至6日為中秋節連續假期，10月10日至12日為國慶日連續假期，各地將湧現返鄉、旅遊及參加慶典活動人車潮，警政署責請各警察機關就轄內觀光遊憩景點、遊樂園區、各項節慶活動會場及易壅塞路段，規劃交通疏導勤務，配合交通主管機關疏導管制措施，加強突發路況處置，避免造成交通壅塞及民眾擁擠。

警政署表示，為分散連假期間國道壅塞車流，交通部高速公路局規劃10月4日至6日、10月10日至12日，期間每日0時至5時國道全線暫停收費，另國道3號「新竹系統至燕巢系統」路段，採單一費率再8折的收費措施，民眾可多加利用；也可收聽警察廣播電台，或使用交通部1968服務網、「幸福公路」APP，掌握各項交通疏導管制措施與國道即時路況，有效避開塞車路段及時段，提升行車效率。

今年國慶焰火將於10月10日在南投縣貓羅溪畔施放，周邊道路於當日中午12時起實施交通管制，直至凌晨12時結束，南投縣政府已規劃接駁搭乘路線，可多加利用前往。