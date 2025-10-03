快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋、國慶連假來臨 國道0到5時全線「暫停收費」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警政署表示，為分散中秋及國慶連假期間國道壅塞車流，連假期間每日0時至5時國道全線暫停收費。圖為今年端午連假國道塞車狀況。圖/本報系資料照片
警政署表示，為分散中秋及國慶連假期間國道壅塞車流，連假期間每日0時至5時國道全線暫停收費。圖為今年端午連假國道塞車狀況。圖/本報系資料照片

10月4日至6日為中秋節連續假期，10月10日至12日為國慶日連續假期，各地將湧現返鄉、旅遊及參加慶典活動人車潮，警政署責請各警察機關就轄內觀光遊憩景點、遊樂園區、各項節慶活動會場及易壅塞路段，規劃交通疏導勤務，配合交通主管機關疏導管制措施，加強突發路況處置，避免造成交通壅塞及民眾擁擠。

警政署表示，為分散連假期間國道壅塞車流，交通部高速公路局規劃10月4日至6日、10月10日至12日，期間每日0時至5時國道全線暫停收費，另國道3號「新竹系統至燕巢系統」路段，採單一費率再8折的收費措施，民眾可多加利用；也可收聽警察廣播電台，或使用交通部1968服務網、「幸福公路」APP，掌握各項交通疏導管制措施與國道即時路況，有效避開塞車路段及時段，提升行車效率。

今年國慶焰火將於10月10日在南投縣貓羅溪畔施放，周邊道路於當日中午12時起實施交通管制，直至凌晨12時結束，南投縣政府已規劃接駁搭乘路線，可多加利用前往。

警政署呼籲，連續假期間與家人朋友相聚，餐敘飲酒機會增加，特別呼籲酒後不開車，可多加利用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代駕服務」等措施，平安返家有保障，確保生命與財產安全。

警政署公布國道交通疏導措施。記者廖炳棋／翻攝
警政署公布國道交通疏導措施。記者廖炳棋／翻攝
警政署公布國道交通疏導措施。記者廖炳棋／翻攝
警政署公布國道交通疏導措施。記者廖炳棋／翻攝
警政署公布國道交通疏導措施。記者廖炳棋／翻攝
警政署公布國道交通疏導措施。記者廖炳棋／翻攝

國道 南投縣 加利

延伸閱讀

台積電領軍中秋節連假前台股再創新高 貢獻指數前十名清一色是 AI 股

13處國家森林遊樂區票價優惠 國慶連假享5折

今至中秋炎熱少雨 下周三東北季風到 國慶連假重回夏天

中秋2地以外賞月機率高 國慶連假雨區曝 賈新興：下周二首波東北季風

相關新聞

烤肉悲劇了！17歲高中生搶食未熟海鮮 2度掛急診住院3天

中秋節將屆，台中一名17歲男高中生上周與同學相約烤肉歡慶，因搶食未烤熟的肉類及海鮮，樂極生悲，導致嚴重急性腸胃炎，不僅當...

中秋及國慶日出勤須加倍給薪 勞工局提醒雇主不聽就慘了

中秋節（10月6日）及國慶日(10月10日)為法定休假日，新北市勞工局表示，雇主應依規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例...

中秋、國慶連假來臨 國道0到5時全線「暫停收費」

10月4日至6日為中秋節連續假期，10月10日至12日為國慶日連續假期，各地將湧現返鄉、旅遊及參加慶典活動人車潮，警政署...

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

連休22天的新北鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」今(3日)恢復營業，一早就湧進大批搶購民眾，從店門口蔓延到巷口，現場排隊人潮高達...

今至中秋炎熱少雨 下周三東北季風到 國慶連假重回夏天

明天開始中秋節連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到下周一中秋節大致上維持晴...

中秋2地以外賞月機率高 國慶連假雨區曝 賈新興：下周二首波東北季風

太平洋高壓偏強，午後零星短暫陣雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。