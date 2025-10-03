快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

濕地海岸管理國家公園3白皮書 1年內出爐接軌國際

中央社／ 台北3日電

為串聯從河川源頭至濕地、海岸與海洋的完整生態廊帶，以及接軌國際保育趨勢。內政部國家公園署署長王成機今天說，將於1年內提出台灣的濕地、海岸管理、國家公園的政策白皮書，同時羅列中長程工作項目與相關經費，寫明目標與執行方式，力拚落實執行。

國家公園署今天舉辦「Team國家公園－守護生態寶庫共創永續藍圖」SDGs（永續發展目標）之友成果發表會，表揚28家企業、40家多元夥伴以及15家領有濕地標章合作夥伴，具體展現企業及NGO（非政府組織）團體的保育行動力。

內政部主秘黃駿逸致詞時說，國家公園署始終以永續發展為核心價值，守護高山、海洋、火山、濕地、戰地史蹟等多樣珍貴自然及人文資源，同時結合在地夥伴關係推動環境教育及生態旅遊，實現生態與住民共生共榮，自然生態保育不可能只靠政府，而是要靠企業、宗教團體、公民團體等共同努力，讓台灣生態保育向下扎根。

王成機則說，國家公園署業務範圍包含國家公園、59個重要濕地，以及全國所有海岸，因此「Team國家公園」就是要串聯從河川源頭至濕地、海岸與海洋的完整生態廊帶，以及接軌國際保育趨勢。

他表示，未來1年內，國家公園署將提出國家公園、濕地、海岸管理共3個施政白皮書，且不會只有目標而已，還會列出以5年為一個規劃的中長程計畫以及工作項目，同時列明預算需求，再向行政院爭取支持，力拚落實執行，也盼業界積極響應政府相關政策。

王成機在會後受訪時指出，國家公園政策白皮書已經趨於完善，將最早公布，後續為濕地及海岸管理白皮書，拚明年底前依序完成。

至於短期部分，王成機說，未來1年將辦理3場國際活動，首先，推動國際型生態旅遊，邀請各國生態專責機構、旅行社來台灣踩線，推展台灣生態旅遊；第二，舉行國家公園馬拉松，讓馬拉松好手看到國家公園之美；第三，也會舉辦國際登山研討會，討論如何讓民眾親近山林時更安全且負責任，同時邀請國際登山好手先踩線，了解玉山、雪霸等台灣之美。

國家公園 濕地 馬拉松

延伸閱讀

「新北濕地藝術季」以藝術為橋、濕地為伴 演繹自然與藝術融合之美

新北濕地藝術季10月4日登場 14件環境藝術作品聚新月橋

守護阿里山山椒魚 玉管處聯手企業深化研究保育

台南學甲濕地輕旅行 推廣生態景觀保育

相關新聞

烤肉悲劇了！17歲高中生搶食未熟海鮮 2度掛急診住院3天

中秋節將屆，台中一名17歲男高中生上周與同學相約烤肉歡慶，因搶食未烤熟的肉類及海鮮，樂極生悲，導致嚴重急性腸胃炎，不僅當...

中秋及國慶日出勤須加倍給薪 勞工局提醒雇主不聽就慘了

中秋節（10月6日）及國慶日(10月10日)為法定休假日，新北市勞工局表示，雇主應依規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例...

中秋、國慶連假來臨 國道0到5時全線「暫停收費」

10月4日至6日為中秋節連續假期，10月10日至12日為國慶日連續假期，各地將湧現返鄉、旅遊及參加慶典活動人車潮，警政署...

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

連休22天的新北鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」今(3日)恢復營業，一早就湧進大批搶購民眾，從店門口蔓延到巷口，現場排隊人潮高達...

今至中秋炎熱少雨 下周三東北季風到 國慶連假重回夏天

明天開始中秋節連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到下周一中秋節大致上維持晴...

中秋2地以外賞月機率高 國慶連假雨區曝 賈新興：下周二首波東北季風

太平洋高壓偏強，午後零星短暫陣雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。