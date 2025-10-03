濕地海岸管理國家公園3白皮書 1年內出爐接軌國際

為串聯從河川源頭至濕地、海岸與海洋的完整生態廊帶，以及接軌國際保育趨勢。內政部國家公園署署長王成機今天說，將於1年內提出台灣的濕地、海岸管理、國家公園的政策白皮書，同時羅列中長程工作項目與相關經費，寫明目標與執行方式，力拚落實執行。

國家公園署今天舉辦「Team國家公園－守護生態寶庫共創永續藍圖」SDGs（永續發展目標）之友成果發表會，表揚28家企業、40家多元夥伴以及15家領有濕地標章合作夥伴，具體展現企業及NGO（非政府組織）團體的保育行動力。

內政部主秘黃駿逸致詞時說，國家公園署始終以永續發展為核心價值，守護高山、海洋、火山、濕地、戰地史蹟等多樣珍貴自然及人文資源，同時結合在地夥伴關係推動環境教育及生態旅遊，實現生態與住民共生共榮，自然生態保育不可能只靠政府，而是要靠企業、宗教團體、公民團體等共同努力，讓台灣生態保育向下扎根。

王成機則說，國家公園署業務範圍包含國家公園、59個重要濕地，以及全國所有海岸，因此「Team國家公園」就是要串聯從河川源頭至濕地、海岸與海洋的完整生態廊帶，以及接軌國際保育趨勢。

他表示，未來1年內，國家公園署將提出國家公園、濕地、海岸管理共3個施政白皮書，且不會只有目標而已，還會列出以5年為一個規劃的中長程計畫以及工作項目，同時列明預算需求，再向行政院爭取支持，力拚落實執行，也盼業界積極響應政府相關政策。

王成機在會後受訪時指出，國家公園政策白皮書已經趨於完善，將最早公布，後續為濕地及海岸管理白皮書，拚明年底前依序完成。

至於短期部分，王成機說，未來1年將辦理3場國際活動，首先，推動國際型生態旅遊，邀請各國生態專責機構、旅行社來台灣踩線，推展台灣生態旅遊；第二，舉行國家公園馬拉松，讓馬拉松好手看到國家公園之美；第三，也會舉辦國際登山研討會，討論如何讓民眾親近山林時更安全且負責任，同時邀請國際登山好手先踩線，了解玉山、雪霸等台灣之美。