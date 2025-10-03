快訊

影／南橫新武呂溪河段阻斷恐成堰塞湖？ 林保署：水位下降已無回淤

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
林業保育署台東分署經連日監測，發現新武呂溪河段崩塌土體下方河道持續沖刷變寬，溪水出流量持續增大，上游迴水區域水位下降，已無回淤，沙洲地形回復原有河道型態。圖／林保署台東分署提供
南橫公路霧鹿區域新武呂溪河段疑似因河岸上方崩塌造成阻斷，民眾憂恐成堰塞湖。林業保育署台東分署經連日監測，發現崩塌土體下方河道持續沖刷變寬，溪水出流量持續增大，上游迴水區域水位下降，已無回淤，沙洲地形回復原有河道型態。

林保署台東副分署長董世良指出，目前上游迴水區水位已下降，下游則為V型峽谷，與聚落間落差約80至200公尺。經評估不致對下游聚落安全造成疑慮，分署將持續透過空拍監測機制，密集觀察水位及崩塌區域的變化。

另初步結果顯示，該處雖有局部因土石堆積壅高與迴水現象，但河道並未阻斷，亦未形成堰塞湖。相關監測結果將與農村水保署台東分署、水利署第八河川分署及台東縣政府等單位保持密切聯繫，針對異常狀況將提前預警及通報。

據了解，該崩塌區位於關山事業區第13林班下方新武呂溪河段，距下游初來橋約16.5公里，下游河段為V型峽谷，與部落相對高差約80至200公尺，依影像計算推估，崩塌面積約4.2公頃，崩塌量體約9.8萬立方公尺，崩塌區已可見岩盤出露，坡面多為殘存材料。

