聽新聞
0:00 / 0:00
影／南橫新武呂溪河段阻斷恐成堰塞湖？ 林保署：水位下降已無回淤
南橫公路霧鹿區域新武呂溪河段疑似因河岸上方崩塌造成阻斷，民眾憂恐成堰塞湖。林業保育署台東分署經連日監測，發現崩塌土體下方河道持續沖刷變寬，溪水出流量持續增大，上游迴水區域水位下降，已無回淤，沙洲地形回復原有河道型態。
林保署台東副分署長董世良指出，目前上游迴水區水位已下降，下游則為V型峽谷，與聚落間落差約80至200公尺。經評估不致對下游聚落安全造成疑慮，分署將持續透過空拍監測機制，密集觀察水位及崩塌區域的變化。
另初步結果顯示，該處雖有局部因土石堆積壅高與迴水現象，但河道並未阻斷，亦未形成堰塞湖。相關監測結果將與農村水保署台東分署、水利署第八河川分署及台東縣政府等單位保持密切聯繫，針對異常狀況將提前預警及通報。
據了解，該崩塌區位於關山事業區第13林班下方新武呂溪河段，距下游初來橋約16.5公里，下游河段為V型峽谷，與部落相對高差約80至200公尺，依影像計算推估，崩塌面積約4.2公頃，崩塌量體約9.8萬立方公尺，崩塌區已可見岩盤出露，坡面多為殘存材料。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言