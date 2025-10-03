苗栗隨機傷人事件 專家：暴力不只造成身體傷害 創傷治癒需社會支持

苗栗昨驚傳隨機傷人事件，2名國小女童及1名男子無辜受害，執業精神科醫師楊聰財提醒，這樣的暴力事件不只造成身體傷害，更會帶來嚴重的心理創傷，需要時間、專業與社會支持共同協助。

楊聰財指出，受傷女童除了身體需要治療，心理上更需重建安全感。醫院與家庭應提供穩定的保護環境，並盡快安排兒童心理師介入，透過遊戲治療或藝術治療等方式，協助她抒發恐懼與無助感，避免日後出現創傷後壓力症候群。同時，鼓勵她用說話、畫畫或寫日記表達感受，但切勿強迫。

至於現場的目擊學童，雖然未直接受傷，卻同樣面臨巨大的心理衝擊。楊聰財說，家長和老師應留意是否出現惡夢、焦躁、退縮或莫名身體不適等徵兆，這些都是創傷反應。學校可透過輔導老師或外聘心理師提供團體或個別輔導，讓孩子們在安全的氛圍下表達感受，並理解害怕與悲傷都是正常反應。

事件中家屬同樣受到重創，楊聰財說，女童母親事後全身顫抖，這是典型的急性壓力反應。專家建議，家屬應互相支持、傾訴心情，避免過度自責，因為這起隨機暴力事件並非可預防。維持日常生活作息，必要時尋求成人心理諮詢，對家長與孩子的共同復原都至關重要。

楊聰財說，心理學界也呼籲社區共同支持，避免過度重複觀看新聞影像，以減少二度創傷。地方政府的衛生單位或社會處通常會啟動重大事件心理支持服務，提供免費諮詢或團體輔導，協助受影響的家庭與民眾。

楊聰財強調，創傷修復是一個過程，需要時間與耐心。最重要的是重建安全感、允許情緒表達，以及勇敢尋求專業幫助。唯有社會、家庭與專業資源攜手，才能幫助孩子與家屬逐步走出陰影。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線