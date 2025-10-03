快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

苗栗隨機傷人事件 專家：暴力不只造成身體傷害 創傷治癒需社會支持

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
邱姓男子十月二日下午在苗栗市中正路及建中街口持刀隨機朝人亂刺，造成兩名國小六年級女童受傷，送往衛福部苗栗醫院救治。記者胡蓬生／攝影
邱姓男子十月二日下午在苗栗市中正路及建中街口持刀隨機朝人亂刺，造成兩名國小六年級女童受傷，送往衛福部苗栗醫院救治。記者胡蓬生／攝影

苗栗昨驚傳隨機傷人事件，2名國小女童及1名男子無辜受害，執業精神科醫師楊聰財提醒，這樣的暴力事件不只造成身體傷害，更會帶來嚴重的心理創傷，需要時間、專業與社會支持共同協助。

楊聰財指出，受傷女童除了身體需要治療，心理上更需重建安全感。醫院與家庭應提供穩定的保護環境，並盡快安排兒童心理師介入，透過遊戲治療或藝術治療等方式，協助她抒發恐懼與無助感，避免日後出現創傷後壓力症候群。同時，鼓勵她用說話、畫畫或寫日記表達感受，但切勿強迫。

至於現場的目擊學童，雖然未直接受傷，卻同樣面臨巨大的心理衝擊。楊聰財說，家長和老師應留意是否出現惡夢、焦躁、退縮或莫名身體不適等徵兆，這些都是創傷反應。學校可透過輔導老師或外聘心理師提供團體或個別輔導，讓孩子們在安全的氛圍下表達感受，並理解害怕與悲傷都是正常反應。

事件中家屬同樣受到重創，楊聰財說，女童母親事後全身顫抖，這是典型的急性壓力反應。專家建議，家屬應互相支持、傾訴心情，避免過度自責，因為這起隨機暴力事件並非可預防。維持日常生活作息，必要時尋求成人心理諮詢，對家長與孩子的共同復原都至關重要。

楊聰財說，心理學界也呼籲社區共同支持，避免過度重複觀看新聞影像，以減少二度創傷。地方政府的衛生單位或社會處通常會啟動重大事件心理支持服務，提供免費諮詢或團體輔導，協助受影響的家庭與民眾。

楊聰財強調，創傷修復是一個過程，需要時間與耐心。最重要的是重建安全感、允許情緒表達，以及勇敢尋求專業幫助。唯有社會、家庭與專業資源攜手，才能幫助孩子與家屬逐步走出陰影。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

創傷後壓力症候群 女童 安全感

延伸閱讀

苗栗男2度持刀隨機砍傷路人...落網後繼續緘默 警：每月查訪皆正常

苗栗隨機殺人再犯案 王育敏：司法判決太輕、矯正沒效果

苗栗隨機殺人 鐵工為救女童也遭刺 女兒：仍在加護病房盼集氣度過險境

苗栗隨機殺人2女童受傷 侯友宜：要在被害者立場省思捍衛社會正義

相關新聞

中秋及國慶日出勤須加倍給薪 勞工局提醒雇主不聽就慘了

中秋節（10月6日）及國慶日(10月10日)為法定休假日，新北市勞工局表示，雇主應依規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例...

中秋、國慶連假來臨 國道0到5時全線「暫停收費」

10月4日至6日為中秋節連續假期，10月10日至12日為國慶日連續假期，各地將湧現返鄉、旅遊及參加慶典活動人車潮，警政署...

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

連休22天的新北鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」今(3日)恢復營業，一早就湧進大批搶購民眾，從店門口蔓延到巷口，現場排隊人潮高達...

今至中秋炎熱少雨 下周三東北季風到 國慶連假重回夏天

明天開始中秋節連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到下周一中秋節大致上維持晴...

中秋2地以外賞月機率高 國慶連假雨區曝 賈新興：下周二首波東北季風

太平洋高壓偏強，午後零星短暫陣雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsi...

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

輕度颱風麥德姆今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方330公里之處（鵝鑾鼻南南東方740公里之處），以每小時27公里速度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。