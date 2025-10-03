防業者代掛醫院靠查「IP位址」 專家：破除名醫迷思一定掛得到號

醫學中心名醫門診經常一號難求，衍生「代掛」市場，業者透過Line、蝦皮甚至自建網站，民眾若付費就可代掛、代排，還有業者刊登掛號成功案例招攬病人。衛福部指出，10月將函示地方政府，依「醫療法」開罰代掛行為。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫療院所掛號機制力求公開、透明，可由掛號IP位址異常情況，揪出代掛業者，防堵亂象。

洪子仁表示，醫療機構掛號機制設計核心，需確保公平、公開、透明，院內熱門名醫門診，除複診病人掛號外，也會保留一定額度號次，供「初診」、「轉診」病人掛號，保障初診病人及分級醫療轉診至醫院病人，每一位醫師因個人狀況安排，也會有不同的初診、複診名額分配，轉診病人則會視病人是否持轉診單而定。

部分代掛業者，是利用程式設計，至醫院掛號系統搶號，情況類似演唱會黃牛搶票。洪子仁說，為防堵漏洞，避免業者代掛，醫療院所會盡量進行異常偵測，手段為查看掛號IP位址是否正常，如發現同一IP大量掛同一醫師號碼，就會將其暫時停權，避免業者搶號，反讓有需求的初診、轉診病人無法掛號。

有民眾擔心，政府嚴查代掛，恐讓民眾更難掛號。對此，洪子仁表示，各家醫院同一時段、同一科別，都會有3至4位醫師看診，民眾若破除「大醫院、大醫師」迷思，不要只掛名醫，改掛其他醫師，「一定掛得到號」，若一定要掛特定名醫，也要遵守院方規定，時間到了再上網掛號，這次掛不到就等下次，確保機制公平。

針對代掛亂象，衛福部長石崇良表示，不允許個人以名醫收取費用，一方面破壞制度，也衍生不公平，違反將以醫療法處分，並嚴查，讓我們制度維持正常的醫療運作。