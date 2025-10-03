新北五股38.7度高溫 中秋連假持續酷熱 下周二天氣微變

今天各地大致上晴到多雲，有午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，花東地區、恆春半島可能受到輕度颱風麥德姆外圍雲系影響，可能有些降雨發生情形。這樣的天氣，可以延續到整個中秋節連假。周日開始，水氣又會再進一步減少。

目前台灣地區雲量相對稀少，各地可見陽光。曾昭誠表示，在台灣南方、菲律賓東方海面上，麥德姆颱風的強度持續在增強當中，未來通過呂宋島之後，朝海南島方向前進，與台灣有一段距離，相對來說影響不是太明顯。

曾昭誠表示，當颱風外圍雲系移動到花東、恆春半島，就會產生一些些降雨，所以今天的花東、恆春半島不定時有一些局部短暫陣雨發生，至於其他地方多雲到晴，可能會有一些午後雷陣雨。

今天高溫方面，曾昭誠表示，因為偏東風環境，所以受到東風的背風側沉降影響，整個西半部地區溫度相當高，大概都有34至36度，東半部32度左右。其中要特別注意，大台北地區、桃園、中部近山區，今天可能會有局部36度以上高溫。

曾昭誠表示，周日開始，麥德姆颱風移動到中國廣東或海南島的位置了，受到颱風遠離影響，高氣壓也是逐漸影響到台灣天氣，所以周日、下周一天氣會比今明兩天更穩定一點，水氣也比較少，只有部分地區會有午後雷陣雨。

下周二開始到國慶日連假之前，曾昭誠表示，也就是下周二至下周四，台灣南方和東方海面會是一個大的低壓帶，這個低壓發展範圍可能水氣也會比較多一些，台灣附近環境風場吹偏東風，東半部、恆春半島、基隆北海岸、大台北山區，可能會有些降雨情形，至於中南部多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣型態。