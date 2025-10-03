新北46家優質旅宿出爐！金好旅宿耀新北城 優質評鑑展多元貌

新北市政府觀光旅遊局於10月3日公布「114年度新北市優良旅館及魅力民宿」評選成果，今年共有46家業者脫穎而出，充分展現新北多元旅宿的亮點。新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉指出，本次獲選名單涵蓋大型飯店、渡假酒店、溫泉旅館與特色民宿，不僅在硬體設備與空間品質持續升級，更在服務細節上不斷精進，營造舒適貼心的住宿氛圍。值得一提的是，三峽大板根森林溫泉酒店更勇奪三項金獎，包括「優良旅館金獎」、「ISQM國際服務品質認證金獎」及「PetFAC寵物友善住宿認證金獎」，成為今年最大亮點，象徵新北旅宿業在專業服務與國際標準的接軌上持續領先。

看山海人文 滿足多元需求

今年共有28家旅館及18家民宿獲獎，顯示新北旅宿的多元面貌與堅實實力。在旅館類部分，共有12家獲得金獎，包含淡水福容大飯店-漁人碼頭、大板根森林溫泉酒店、將捷金鬱金香酒店、白金花園酒店、深坑福容大飯店-台北二館等，代表大型飯店與溫泉酒店在品質與服務上持續保持高水準；銀獎與銅獎則涵蓋蘆洲、三重、泰山、金山、萬里等區域，呈現新北住宿的廣泛分布。民宿類則以金瓜石、九份與淡水地區最具特色，18家魅力民宿各有風格，例如「石山水禪民宿」、「私藏52民宿」、「隱山居民宿」、「天空小品民宿」等，無論是山海景觀、懷舊人文，或親子體驗，都能滿足旅客多元需求。

觀光旅遊局長楊宗珉強調，本次評選機制嚴謹，由專業評鑑團隊實地審查，檢視環境空間、硬體設備、服務禮儀與管理制度，確保入選業者皆符合高品質標準。新北市更率先將「無菸旅館」納入本次評分標準，以確保旅客在旅宿範圍內享有舒適無菸的住宿環境。今年更引入國際認證，包括ISQM國際服務品質認證及PetFAC寵物友善住宿認證，讓新北旅宿業與國際規範接軌。其中，30家業者成功通過ISQM認證，展現溫度、安全、品質、精緻與感動的核心價值；而大板根森林溫泉酒店則成為新北市第一家榮獲寵物友善住宿金獎的業者，顯示新北旅宿在服務多元化與永續經營上的持續突破。

18日展售會 體驗新北觀光