沒搭車還被扣錢叫車平台「取消費」惹議 消基會籲主管機關介入

國外叫車平台近年陸續進軍台灣市場，消基會今天召開記者會，指各大叫車平台都設有「取消費」，但近年已延伸不少糾紛，乘客遲到必須付費，但若司機遲到或臨時取消，平台多半僅提供重新派車，卻無相應補償措施，殊為不公。仔細分析，取消費設計更有諸多法律疑慮，呼籲主管機關應介入，制定標準。

消基會董事長鄧惟中說，近年接獲消費者反映，使用叫車平台時司機未依指定地點停靠，改停在鄰近巷口，但平台採用衛星定位，即便位置有誤差，系統仍會顯示司機已抵達，乘客站在原地苦等，超過5分鐘後司機就逕自取消訂單，導致乘客被收取消費。更有案例指出，司機原先告知約8分鐘後才抵達但卻提前出現，此時就開始計算等候時間，導致乘客難即時反應。

消基會發行人胡峰賓說，三大叫車平台普遍以40元為取消費基準，如規範乘客在預約行程後超過3分鐘取消，或司機抵達並等待超過5分鐘取消，乘客需支付取消費40元；或乘客取消以及超過3分鐘未上車，需支付40元。

但胡峰賓說，司機到但乘客未到，多等3、4分鐘都會被收取消費，但站在契約公平的角度，「乘客先到司機沒到，要不要補貼乘客？」再者，乘客依約8分鐘後才下樓，但司機提前抵達便開始計算等待時間，讓乘客被收取消費，設計也不盡然合理。

消基會秘書長陳雅萍則表示，等待超過3、5分鐘都是業者的片面規定，但對消費者而言是否太嚴苛。依消保法12條規定，若定型化契約條款對消費者顯失公平，即屬無效，若取消費未事先明確告知、收費標準過於苛刻，恐構成顯失公平。

再者，陳雅萍也說，很多消費者反應不知道取消費一事，業者應該明確揭露，讓消費者審慎考慮叫車前是否願意承擔後果；再者，民法也規定，延遲給付需催告，但平台沒有催告，時間一到就是直接取消訂單；又依民法216條，損害賠償應以填補實際損失及所失利益為限，而司機等待3分鐘損失難精確計算，可見40元取消費如何計算得出也欠缺透明。

鄧惟中說，取消費設計放了太多責任在消費者身上，且主要設計機制都對消費者不利，呼籲主管機關介入，如制定統一的額外收費標準、避免業者任意訂定；也要求強化資訊揭露，明確告知使用者可能產生的額外費用；再者，應建立消費爭議處理機制，權益受損時能有效申訴並獲救濟。

鄧惟中也建議消費者，若司機遲到或定位有誤差，應立即透過App系統與司機確認，並保留通聯、叫車紀錄、扣款通知等證據；再者，若認為收費不合理，應向平台申訴，必要時可向地方政府消保官或消基會反映。