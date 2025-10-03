快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

聽新聞
0:00 / 0:00

沒搭車還被扣錢叫車平台「取消費」惹議 消基會籲主管機關介入

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
消基會今天召開記者會，指各大叫車平台都設有「取消費」，但近年已延伸不少糾紛。圖／消基會提供
消基會今天召開記者會，指各大叫車平台都設有「取消費」，但近年已延伸不少糾紛。圖／消基會提供

國外叫車平台近年陸續進軍台灣市場，消基會今天召開記者會，指各大叫車平台都設有「取消費」，但近年已延伸不少糾紛，乘客遲到必須付費，但若司機遲到或臨時取消，平台多半僅提供重新派車，卻無相應補償措施，殊為不公。仔細分析，取消費設計更有諸多法律疑慮，呼籲主管機關應介入，制定標準。

消基會董事長鄧惟中說，近年接獲消費者反映，使用叫車平台時司機未依指定地點停靠，改停在鄰近巷口，但平台採用衛星定位，即便位置有誤差，系統仍會顯示司機已抵達，乘客站在原地苦等，超過5分鐘後司機就逕自取消訂單，導致乘客被收取消費。更有案例指出，司機原先告知約8分鐘後才抵達但卻提前出現，此時就開始計算等候時間，導致乘客難即時反應。

消基會發行人胡峰賓說，三大叫車平台普遍以40元為取消費基準，如規範乘客在預約行程後超過3分鐘取消，或司機抵達並等待超過5分鐘取消，乘客需支付取消費40元；或乘客取消以及超過3分鐘未上車，需支付40元。

但胡峰賓說，司機到但乘客未到，多等3、4分鐘都會被收取消費，但站在契約公平的角度，「乘客先到司機沒到，要不要補貼乘客？」再者，乘客依約8分鐘後才下樓，但司機提前抵達便開始計算等待時間，讓乘客被收取消費，設計也不盡然合理。

消基會秘書長陳雅萍則表示，等待超過3、5分鐘都是業者的片面規定，但對消費者而言是否太嚴苛。依消保法12條規定，若定型化契約條款對消費者顯失公平，即屬無效，若取消費未事先明確告知、收費標準過於苛刻，恐構成顯失公平。

再者，陳雅萍也說，很多消費者反應不知道取消費一事，業者應該明確揭露，讓消費者審慎考慮叫車前是否願意承擔後果；再者，民法也規定，延遲給付需催告，但平台沒有催告，時間一到就是直接取消訂單；又依民法216條，損害賠償應以填補實際損失及所失利益為限，而司機等待3分鐘損失難精確計算，可見40元取消費如何計算得出也欠缺透明。

鄧惟中說，取消費設計放了太多責任在消費者身上，且主要設計機制都對消費者不利，呼籲主管機關介入，如制定統一的額外收費標準、避免業者任意訂定；也要求強化資訊揭露，明確告知使用者可能產生的額外費用；再者，應建立消費爭議處理機制，權益受損時能有效申訴並獲救濟。

鄧惟中也建議消費者，若司機遲到或定位有誤差，應立即透過App系統與司機確認，並保留通聯、叫車紀錄、扣款通知等證據；再者，若認為收費不合理，應向平台申訴，必要時可向地方政府消保官或消基會反映。

消費者 消基會

延伸閱讀

輝達進駐北士科瀕臨破局 新壽：不能同意合意解約

凌濤批撤離決策延誤13小時 劉世芳秀通聯：真相只有一個

遺產自願放棄…哥哥親寫聲明書要全給弟弟！律師：台灣法院恐不承認？

遺產是自己的卻不能作主！「兄弟姊妹」特留分制度…引爆違憲爭議

相關新聞

中秋及國慶日出勤須加倍給薪 勞工局提醒雇主不聽就慘了

中秋節（10月6日）及國慶日(10月10日)為法定休假日，新北市勞工局表示，雇主應依規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例...

中秋、國慶連假來臨 國道0到5時全線「暫停收費」

10月4日至6日為中秋節連續假期，10月10日至12日為國慶日連續假期，各地將湧現返鄉、旅遊及參加慶典活動人車潮，警政署...

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

連休22天的新北鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」今(3日)恢復營業，一早就湧進大批搶購民眾，從店門口蔓延到巷口，現場排隊人潮高達...

今至中秋炎熱少雨 下周三東北季風到 國慶連假重回夏天

明天開始中秋節連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到下周一中秋節大致上維持晴...

中秋2地以外賞月機率高 國慶連假雨區曝 賈新興：下周二首波東北季風

太平洋高壓偏強，午後零星短暫陣雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsi...

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

輕度颱風麥德姆今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方330公里之處（鵝鑾鼻南南東方740公里之處），以每小時27公里速度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。