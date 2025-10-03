聽新聞
現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項
連休22天的新北鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」今(3日)恢復營業，一早就湧進大批搶購民眾，從店門口蔓延到巷口，現場排隊人潮高達2~300人，有民眾昨晚深夜就從台中北上到現場排隊，並且一口氣就打包上百盒。
位於新北市板橋的小潘蛋糕坊以賣鳳梨酥聞名，這幾年中秋節前夕，都會店休加緊備貨，以應付大量的送禮採購，今年從9月11日起店休，至今日重新開門營業，清晨店門尚未開啟，現場就已經聚集排隊民眾，正式開門後排隊人潮更是高達數百人。
先前小潘蛋糕坊暫時店休前曾發文表示，「10月3日正式營業，現場數量有限，排到有什麼買什麼，售完為止」；而業者今天也在現場貼出公告，現場只販售鳳凰酥及鳳梨酥兩種品項，沒有其他商品。
