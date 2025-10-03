「蜜汁、照燒」藏陷阱！鹹甜風味恐吃進更多鹽 專家曝實驗數字示警了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
專家表示，鹹鹹甜甜的料理雖然迷人，卻可能暗藏「吃下過量食鹽」的陷阱。示意圖／ingimage
照燒、蜜汁、壽喜燒等鹹鹹甜甜的料理雖然迷人，卻可能暗藏健康陷阱！食安專家楊世煒（韋恩）在臉書粉專「韋恩的食農生活」提醒，最新日本研究指出，食物若同時加入甜味，會降低人對鹽味的敏感度，進而增加鹽分攝取量，尤其對慢性腎臟病（CKD）患者影響更大。

「人類本能上會對過高濃度的鹽味產生排斥反應。」楊世煒指出，日本京都府立醫科大學腎臟內科草場哲郎助教帶領研究小組，進行味覺實驗，讓健康成人與CKD患者品嚐不同濃度的鹽水，並比較加入糖或不加糖的味覺反應。結果顯示，食用5%濃度的鹽水時，約32%的健康人感到排斥；若加入糖，比例立即降至17%。當鹽水濃度升至10%，排斥比例也從45%下降到25%。

至於對CKD患者影響更為明顯，在10%鹽水中，原本僅有15%出現排斥反應，但加糖後下降至僅3%；即使鹽水濃度高達20%，相當於醬油濃度，加入甜味後排斥反應也只有約8%。

楊世煒強調，日常常見的醬菜、醃漬品、醬油膏，以及照燒醬、壽喜燒、蜜汁料理等甜鹹風味食品，都可能讓人不自覺攝入過多鹽分。他提醒民眾在減鹽時，不僅要控制鹽量，也要留意食物中的甜味影響，避免因味覺被掩蓋而放鬆警覺，吃進過量食鹽。

