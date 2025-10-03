玩小琉球要遵守「時速30」 國土署攜手打造慢行島嶼

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
年底連假前往小琉球遊玩時，須留意遵守當地規範。圖為小琉球美人沙灘。記者潘奕言／攝影
年底連假前往小琉球遊玩時，須留意遵守當地規範。圖為小琉球美人沙灘。記者潘奕言／攝影

內政部國土署3日宣布，將與屏東縣政府及琉球鄉公所合作推動小琉球道路改善與降速示範計畫，短期內將透過宣導與行動，打造全島「時速30公里」的示範區，減少事故發生，同時守護島嶼的自然環境。

國土署指出，小琉球近年成為國內外遊客熱門景點，每逢暑假旺季更湧入大量人潮與機車，由於島上坡度陡峭、道路狹窄、號誌不足，再加上遊客經常占道拍照，導致交通意外頻傳。

國土署說明，考量離島醫療資源有限，必須從源頭改善交通環境，因此國土署與鄉公所展開道路安全總體檢，並結合全島降速措施，盼能降低人車傷亡及野生動物遭撞的情況，依據國際研究，車速降至30公里，不僅可有效減少事故及死亡率，也能改善噪音與空氣品質，提升居民與遊客的生活與旅遊體驗。

琉球鄉長陳國在表示，小琉球正積極推廣「生態保育、安全減速、無痕旅遊」三大理念，今年暑假推出的《小琉球30守則》包含三項提醒，第一，尊重海龜，切勿觸摸或干擾，違者最高可罰30萬元；第二，騎乘機車需放慢速度，全島限速30公里；第三，遊客離開景點前花30秒檢查環境，避免留下垃圾，讓美麗景致只留下回憶不留痕跡。

國土署補充，本次計畫不僅是交通管理，更是打造「慢行生活」的島嶼新價值，除了分階段進行道路改善，還設計了具在地特色的安全標誌「平安歸（龜）」，象徵小琉球兼具自然美景、海龜生態與安全交通的多重意涵，未來將持續推動公共安全、居民參與與觀光永續的整合目標，讓「時速30」成為旅客與在地人共同遵守的新日常。

小琉球慢行生活新價值‧全島時速30記者會。內政部國土署提供
小琉球慢行生活新價值‧全島時速30記者會。內政部國土署提供

小琉球 生態保育 暑假

