快訊

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

老高與小茉宣布頻道停更 悲痛曝「摯愛」罹癌：情況不樂觀

聽新聞
0:00 / 0:00

重大開發案一路開綠燈 環團促全面改革環評制度

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
立委陳昭姿上午舉行「環評實務問題與制度改革公聽會」，多個關注環評制度問題的環保團體將率先提出當前環評制度的重大問題和改革訴求。記者曾吉松／攝影
立委陳昭姿上午舉行「環評實務問題與制度改革公聽會」，多個關注環評制度問題的環保團體將率先提出當前環評制度的重大問題和改革訴求。記者曾吉松／攝影

近期中火二期燃氣、七接、高鐵延伸宜蘭等重大開發案相繼快速通過環評，引發外界質疑制度淪為行政程序過場。立委陳昭姿今召開「環評實務問題與制度改革公聽會」進行總體檢。環團直指環評書資料正確性存疑、箝制公民參與、審查會上開發單位無須回應公民提問，甚至環評委員遴選偏重環境工程背景，讓環評制度失去公信力。

立委陳昭姿說，今年5月26日立法院已針對公民參與問題作出3項附帶決議，明確要求開發單位在環評會議中須回覆公民提問，並重視受影響居民與環團的發言權益，部長彭啓明在答詢時也承諾檢討相關辦法，但環境部卻遲未提出具體作為，既未編列預算、也未落實處理，「是在同藐視國會嗎？」

監督施政聯盟召集人陳椒華說，自2019年張子敬出任環保署長後，環評審查方式出現重大轉變，開發單位已不再需要回應公民的提問。她質疑，環境部甚至要求環評會主席無須處理公民提問，也不必要求開發單位作出答覆，這樣的程序如何稱得上「實質審查」？若公民意見被排除在外，又該如何釐清環評書中可能存在的造假或爭議？

環境部環境保護司長徐淑芷表示，針對立院附帶決議已經審慎擬訂旁聽要點與實施方式，從今年7月1日起開始實行，開放20名民眾入全程參與，並可登記發言提問，也要求環評主席與開發單位予以回應。今年9月1日新任環評委員上任，也充分告知民眾旁聽與發言新制。

不過，會中有公民團體代表及學者質疑，即便新制上路，仍有開發單位以「綜整回覆」的方式模糊焦點，或是「實問虛答」，呼籲新任的環評委員應更嚴格地執行相關規定，確保開發單位確實回應民眾的疑慮，落實真正的雙向溝通，且中央與地方的環評標準應力求一致，縣市環評也應徹底落實。

南部反空汙大聯盟召集人洪秀菊痛批，環境部早已淪為開發單位的「門神」。她以自身家鄉大林蒲的洲際液化天然氣接收站（七接）為例指出，在環境影響評估調查資料不實、不完整的情況下，環境部仍強行通過環評，甚至允許事後再補做調查，形同「學生考試不及格卻照樣發畢業證書，畢業了再補考！」更離譜的是，審查過程還限制當地居民發言與提問，她痛斥環境部把關審查功能完全失靈。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠指出，環評制度千瘡百孔，亟需全面改革。他提出三大重點：第一，環說書應由第三方撰寫，完整呈現正反影響，避免因迎合開發單位而失真；第二，環評委員應由民眾遴選，杜絕官派人選，減少政治力干預；第三，環評程序應讓利害關係人與公民參與，要求開發單位確實回應提問。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰說，環評制度長期存在五大問題：地方說明會流於形式，居民多數不知情；公民參與被壓縮，程序正義受損；審查曠日廢時，部分案件十年仍未定案；初審無否決權，導致不合格案仍能進入二階環評；以及地方政府常身兼開發者與審查者，形成球員兼裁判。他呼籲應強化告知與公民參與機制、設立審查時限與初審否決權，並將地方政府主導的開發案交由中央審查，以確保公平與公信力。

環評 環境部 高鐵延伸宜蘭

延伸閱讀

盜採砂石變賣再回填廢棄物情況嚴重 民團籲應盡速修法加重刑責

高雄馬頭山廢棄物銅含量超標百倍 環團呼喊陳其邁也要重視、震怒

北模作文考題「我媽是代理孕母」 陳昭姿：忽視媽媽自主性

衛福部稱江祖平藉媒體公審不恰當 陳昭姿：憑什麼苛責受害者

相關新聞

中秋及國慶日出勤須加倍給薪 勞工局提醒雇主不聽就慘了

中秋節（10月6日）及國慶日(10月10日)為法定休假日，新北市勞工局表示，雇主應依規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例...

中秋、國慶連假來臨 國道0到5時全線「暫停收費」

10月4日至6日為中秋節連續假期，10月10日至12日為國慶日連續假期，各地將湧現返鄉、旅遊及參加慶典活動人車潮，警政署...

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

連休22天的新北鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」今(3日)恢復營業，一早就湧進大批搶購民眾，從店門口蔓延到巷口，現場排隊人潮高達...

今至中秋炎熱少雨 下周三東北季風到 國慶連假重回夏天

明天開始中秋節連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到下周一中秋節大致上維持晴...

中秋2地以外賞月機率高 國慶連假雨區曝 賈新興：下周二首波東北季風

太平洋高壓偏強，午後零星短暫陣雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsi...

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

輕度颱風麥德姆今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方330公里之處（鵝鑾鼻南南東方740公里之處），以每小時27公里速度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。