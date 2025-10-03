重大開發案一路開綠燈 環團促全面改革環評制度

近期中火二期燃氣、七接、高鐵延伸宜蘭等重大開發案相繼快速通過環評，引發外界質疑制度淪為行政程序過場。立委陳昭姿今召開「環評實務問題與制度改革公聽會」進行總體檢。環團直指環評書資料正確性存疑、箝制公民參與、審查會上開發單位無須回應公民提問，甚至環評委員遴選偏重環境工程背景，讓環評制度失去公信力。

立委陳昭姿說，今年5月26日立法院已針對公民參與問題作出3項附帶決議，明確要求開發單位在環評會議中須回覆公民提問，並重視受影響居民與環團的發言權益，部長彭啓明在答詢時也承諾檢討相關辦法，但環境部卻遲未提出具體作為，既未編列預算、也未落實處理，「是在同藐視國會嗎？」

監督施政聯盟召集人陳椒華說，自2019年張子敬出任環保署長後，環評審查方式出現重大轉變，開發單位已不再需要回應公民的提問。她質疑，環境部甚至要求環評會主席無須處理公民提問，也不必要求開發單位作出答覆，這樣的程序如何稱得上「實質審查」？若公民意見被排除在外，又該如何釐清環評書中可能存在的造假或爭議？

環境部環境保護司長徐淑芷表示，針對立院附帶決議已經審慎擬訂旁聽要點與實施方式，從今年7月1日起開始實行，開放20名民眾入全程參與，並可登記發言提問，也要求環評主席與開發單位予以回應。今年9月1日新任環評委員上任，也充分告知民眾旁聽與發言新制。

不過，會中有公民團體代表及學者質疑，即便新制上路，仍有開發單位以「綜整回覆」的方式模糊焦點，或是「實問虛答」，呼籲新任的環評委員應更嚴格地執行相關規定，確保開發單位確實回應民眾的疑慮，落實真正的雙向溝通，且中央與地方的環評標準應力求一致，縣市環評也應徹底落實。

南部反空汙大聯盟召集人洪秀菊痛批，環境部早已淪為開發單位的「門神」。她以自身家鄉大林蒲的洲際液化天然氣接收站（七接）為例指出，在環境影響評估調查資料不實、不完整的情況下，環境部仍強行通過環評，甚至允許事後再補做調查，形同「學生考試不及格卻照樣發畢業證書，畢業了再補考！」更離譜的是，審查過程還限制當地居民發言與提問，她痛斥環境部把關審查功能完全失靈。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠指出，環評制度千瘡百孔，亟需全面改革。他提出三大重點：第一，環說書應由第三方撰寫，完整呈現正反影響，避免因迎合開發單位而失真；第二，環評委員應由民眾遴選，杜絕官派人選，減少政治力干預；第三，環評程序應讓利害關係人與公民參與，要求開發單位確實回應提問。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰說，環評制度長期存在五大問題：地方說明會流於形式，居民多數不知情；公民參與被壓縮，程序正義受損；審查曠日廢時，部分案件十年仍未定案；初審無否決權，導致不合格案仍能進入二階環評；以及地方政府常身兼開發者與審查者，形成球員兼裁判。他呼籲應強化告知與公民參與機制、設立審查時限與初審否決權，並將地方政府主導的開發案交由中央審查，以確保公平與公信力。