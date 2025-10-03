中秋烤肉遠離致癌風險 中壢天晟營養師6招吃健康

明天起中秋節3天連假，中壢天晟醫院指出，以往不僅賞月、吃月餅，烤肉也受歡迎，提醒享受烤肉美味時，也潛藏著健康風險。高溫燒烤過程容易衍生致癌物質，長期攝取可能增加大腸癌風險。

天成醫院營養師楊珊珊指出，市售加工肉品如香腸、熱狗、培根等，常含有亞硝酸鹽、磷酸鹽等添加物，這些添加物在高溫燒烤下，容易生成多環芳香烴（PAHs），與異環胺（HCAs）等潛在致癌物。因此，從食材的選擇到烹調方式，皆需謹慎把關，才能在歡慶佳節之際，同時守護健康。

楊珊珊營養師整理出烤肉健康吃 6 原則，首先是「多原型少加工」，優先選擇天然食材，如雞肉、魚類、海鮮、豆腐等白肉類，減少香腸、熱狗、培根等加工肉品攝取；主食可用地瓜、玉米等全食物，不僅營養豐富，也有助於控制熱量攝取。

再者要注意「少油脂慎選部位」，避免選五花肉、雞皮、內臟等高油脂部位，因油脂在烤時滴落炭火易產生有害物質；改選瘦肉、海鮮或豆干等低脂蛋白質食材。還有「多蔬菜均衡搭配」，櫛瓜、筊白筍、玉米筍、青椒、甜椒、洋蔥、菇類等蔬菜富含膳食纖維與植化素，有抗氧化作用。

烤肉也要「少醬料減鈉更安心」因為市售醬料普遍含高鈉，過量攝取恐導致水腫、增加腎臟與心血管負擔。建議改用蔥薑蒜迷迭香、黑胡椒等天然辛香料提味，或將烤肉醬稀釋後再使用，降低鈉含量。

另外要「無糖飲解膩無負擔」，減少汽水、果汁或酒精飲品，改選無糖茶或無糖氣泡水，清爽解膩；也可加入檸檬片或稀釋水果醋，既解渴又助消化。最後就是「不烤焦降低致癌物質」，焦黑就應丟棄不食，建議將厚片食材切小塊，或先煮熟再烤，縮短燒烤時間，減少有害物質生成。