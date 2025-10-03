石崇良：名醫不得違法代掛號　破壞分級醫療將嚴懲

有業者提供「代掛號」服務引發批評。衛福部長石崇良今天在立法院受訪表示，不允許這種事情，因為不僅破壞分級醫療制度，也衍生不公平，他已責成醫事司就業者違反醫療法處理，並嚴查違規。

媒體報導，因為大醫院和名醫掛號滿檔，有業者提供付費的「代掛號」服務，若成功就收取新台幣400至450元不等費用，引發民間團體批評打亂醫療市場。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰及相關部會首長列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。石崇良在進入議場前接受媒體訪問，談及如何因應代掛號衍生問題。

石崇良受訪表示，仿間有業者或是個人，以名醫名義收取代掛費用，衛福部不允許這種事情，一方面破壞分級醫療制度，另一方面也衍生不公平。

石崇良表示，他已責成醫事司，就業者違反醫療法中「非醫療機構不得為醫療廣告」方式處理，並且嚴查違規，維持正常的醫療體系運作。