吃飽就想睡？恐是血糖失控！《元氣最愛問》專家傳授三大控糖秘訣

吃完午餐，眼皮沉得快睜不開，你以為只是「午休時間到了」？其實，飯後想睡不僅僅是自然反應，還可能是血糖失控的警訊。UCSF加州大學舊金山分校生物醫學碩士、健康與生命科學專家劉政良在《元氣最愛問》中提醒，飯後短暫感到睏意是正常現象，但若伴隨頭暈、心悸，甚至渾身無力，就必須警覺是否是血糖波動過大，背後潛藏心血管與慢性病風險。

●元氣最愛問

血糖數字不是小事

一般來說，空腹血糖維持在70到99mg/dL是理想狀態；餐後兩小時若低於140 mg/dL也屬正常。劉政良提醒，血糖異常在初期往往沒有明顯症狀，若等到口渴、頻尿、視力模糊才警覺，通常病程已拖了一段時間。因此，定期健診格外重要，提前發現、及早處理。

若長期放任高血糖，血液就會變得「像糖漿一樣」稠黏，堵塞血管。這不只是數字升高的問題，而是全身性的傷害，像是視網膜病變、神經病變導致手腳麻木、腎臟損傷、甚至中風與心肌梗塞，都可能是血糖失控的後果。

控糖地雷不只甜食

不少人以為「不吃糖」就能避免血糖飆升，但其實，不只是含糖飲料、甜點，像是白飯、白麵包，甚至台灣盛產的高甜度水果如芒果、荔枝，都會讓血糖快速上升。劉政良指出，血糖控制不能只靠少吃甜食，而是整體飲食結構要調整，掌握餐盤比例：蔬菜多、蛋白質適中、澱粉少。用餐順序也很重要，先吃蔬菜與蛋白質，最後才吃澱粉，能有效延緩醣類吸收。

他分享三大控糖飲食：

第一是高纖維食物，例如紅心芭樂、秋葵、全穀類，能延緩醣類吸收，減緩血糖波動。

第二是優質蛋白質，如非基改豆皮、豆腐、魚肉或白肉，既能增加飽足感，又能維持肌肉量，也幫助延緩醣類消化的時間。

第三是補充控糖營養成分，他提到近年受矚目的「苦瓜胜肽」。

劉政良說，苦瓜胜肽是一種自苦瓜中提煉的活性成分，經研究證實能幫助調節飲食波動，對外食族或飲食難以完全掌握的人來說，是實用的輔助選項。他提醒，挑選保健品時應認明衛福部核發的健食字號，盒子上會有「小綠人標誌」且註明可調節血糖，才能確保安全性以及對穩定血糖有幫助。

無糖飲料仍影響血糖

除了飲食控制，運動更是最天然的控糖方法。「肌肉在活動時就像海綿一樣，會使用血糖作為能量來源，效果立竿見影。」專家建議，每週至少累積150分鐘中等強度運動（如快走、游泳、騎車），也可以拆解成每天30分鐘、每週5次。若時間有限，飯後抽空散步10至20分鐘，也能幫助血糖平穩。

至於市面上常見的無糖飲料，劉政良直言「無法控制血糖」，雖然不會直接造成血糖飆升，但甜味劑仍可能增加身體的負擔，最安全的選擇永遠是白開水，「多運動、多喝水，必要時輔以像苦瓜胜肽這樣有科學證據的營養品，就能讓血糖維持在穩定範圍，遠離慢性病威脅。」