快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

聽新聞
0:00 / 0:00

吃飽就想睡？恐是血糖失控！《元氣最愛問》專家傳授三大控糖秘訣

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
UCSF加州大學舊金山分校生物醫學碩士、健康與生命科學專家劉政良在《元氣最愛問》節目中提醒，並不是選無糖飲料就可以控糖，無糖飲料的甜味劑仍可能增加身體的負擔。圖／元氣網提供
UCSF加州大學舊金山分校生物醫學碩士、健康與生命科學專家劉政良在《元氣最愛問》節目中提醒，並不是選無糖飲料就可以控糖，無糖飲料的甜味劑仍可能增加身體的負擔。圖／元氣網提供

吃完午餐，眼皮沉得快睜不開，你以為只是「午休時間到了」？其實，飯後想睡不僅僅是自然反應，還可能是血糖失控的警訊。UCSF加州大學舊金山分校生物醫學碩士、健康與生命科學專家劉政良在《元氣最愛問》中提醒，飯後短暫感到睏意是正常現象，但若伴隨頭暈、心悸，甚至渾身無力，就必須警覺是否是血糖波動過大，背後潛藏心血管與慢性病風險。

●元氣最愛問

血糖數字不是小事

一般來說，空腹血糖維持在70到99mg/dL是理想狀態；餐後兩小時若低於140 mg/dL也屬正常。劉政良提醒，血糖異常在初期往往沒有明顯症狀，若等到口渴、頻尿、視力模糊才警覺，通常病程已拖了一段時間。因此，定期健診格外重要，提前發現、及早處理。

若長期放任高血糖，血液就會變得「像糖漿一樣」稠黏，堵塞血管。這不只是數字升高的問題，而是全身性的傷害，像是視網膜病變、神經病變導致手腳麻木、腎臟損傷、甚至中風與心肌梗塞，都可能是血糖失控的後果。

控糖地雷不只甜食

不少人以為「不吃糖」就能避免血糖飆升，但其實，不只是含糖飲料、甜點，像是白飯、白麵包，甚至台灣盛產的高甜度水果如芒果、荔枝，都會讓血糖快速上升。劉政良指出，血糖控制不能只靠少吃甜食，而是整體飲食結構要調整，掌握餐盤比例：蔬菜多、蛋白質適中、澱粉少。用餐順序也很重要，先吃蔬菜與蛋白質，最後才吃澱粉，能有效延緩醣類吸收。

他分享三大控糖飲食：

第一是高纖維食物，例如紅心芭樂、秋葵、全穀類，能延緩醣類吸收，減緩血糖波動。

第二是優質蛋白質，如非基改豆皮、豆腐、魚肉或白肉，既能增加飽足感，又能維持肌肉量，也幫助延緩醣類消化的時間。

第三是補充控糖營養成分，他提到近年受矚目的「苦瓜胜肽」。

劉政良說，苦瓜胜肽是一種自苦瓜中提煉的活性成分，經研究證實能幫助調節飲食波動，對外食族或飲食難以完全掌握的人來說，是實用的輔助選項。他提醒，挑選保健品時應認明衛福部核發的健食字號，盒子上會有「小綠人標誌」且註明可調節血糖，才能確保安全性以及對穩定血糖有幫助。

無糖飲料仍影響血糖

除了飲食控制，運動更是最天然的控糖方法。「肌肉在活動時就像海綿一樣，會使用血糖作為能量來源，效果立竿見影。」專家建議，每週至少累積150分鐘中等強度運動（如快走、游泳、騎車），也可以拆解成每天30分鐘、每週5次。若時間有限，飯後抽空散步10至20分鐘，也能幫助血糖平穩。

至於市面上常見的無糖飲料，劉政良直言「無法控制血糖」，雖然不會直接造成血糖飆升，但甜味劑仍可能增加身體的負擔，最安全的選擇永遠是白開水，「多運動、多喝水，必要時輔以像苦瓜胜肽這樣有科學證據的營養品，就能讓血糖維持在穩定範圍，遠離慢性病威脅。」

延伸閱讀

別再誤會它們是健康食材 醫揭「豆製品」陷阱：減重不成還發炎

糖尿病患靠「1212」飲食法3個月狂甩23公斤 營養師：血糖也砍半

影／台中老翁血糖飆高 市場購物突暈倒...攤商、警察協助

🎧｜血糖、肥胖、血壓、血脂「死亡四重奏」　醫提醒：藥物搭配生活習慣調整　才是根本解方

相關新聞

今至中秋炎熱少雨 下周三東北季風到 國慶連假重回夏天

明天開始中秋節連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到下周一中秋節大致上維持晴...

會不會有國慶颱？ 粉專曝準「哈隆」颱風路徑「天女散花」變數大

除了確定不侵台的麥德姆颱風以外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，遠洋的低壓也持續發展，預計再過幾天，會成為下個颱...

晴朗酷熱中秋連假飆38度高溫 吳德榮：今明水氣增 花東恆春轉雨

明天開始中秋連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一太平洋...

中秋2地以外賞月機率高 國慶連假雨區曝 賈新興：下周二首波東北季風

太平洋高壓偏強，午後零星短暫陣雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsi...

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

輕度颱風麥德姆今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方330公里之處（鵝鑾鼻南南東方740公里之處），以每小時27公里速度...

吃飽就想睡？恐是血糖失控！《元氣最愛問》專家傳授三大控糖秘訣

吃完午餐，眼皮沉得快睜不開，你以為只是「午休時間到了」？其實，飯後想睡不僅僅是自然反應，還可能是血糖失控的警訊。UCSF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。