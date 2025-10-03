從一顆蛋開始的永續力量─家樂福號召「永續i聯盟」共創世界糧食日新篇章

近百家產官學界及非營利組織夥伴加入永續i聯盟。 圖／家樂福 提供

連續第十年響應世界糧食日，家樂福攜手近百家跨界夥伴推動食物安全、惜食與永續，並透過「發揮5%的力量」號召全民參與。

家樂福自2018年起推動「食物轉型」，逐步在供應鏈實踐永續，並在2023年提出「從i開始，我就是影響力」，鼓勵消費者成為改變的參與者。今年適逢連續第十年響應世界糧食日，家樂福再度升級行動，正式成立「永續i聯盟」，串連產官學界與非營利組織，號召近百家夥伴跨界合作，共同守護糧食安全、推廣惜食、打造更健康永續的未來。

家樂福永續長暨文教基金會執行長蘇小真表示，面對氣候變遷、物種滅絕與資源耗竭，永續不能只是漂亮的口號或一份碳盤查報告，而應該成為品牌的核心策略。她強調，零售業緊密連結著人們的生活選擇與供應商的生產方式，唯有讓消費資訊更透明，並串連各界力量，才能讓永續走進日常。

活動現場吸引近150位產官學界及NGO代表參與，包括環境部、農業部、台灣食物銀行聯合會、慈濟基金會、陽光基金會，以及多家供應商和地方創生團隊。會場也特別展出藝術家吳優的巨幅畫作《一個嚮往的世界》，象徵人與自然、動物、環境的共生願景。

從價值觀到行動：打造「永續i聯盟」

「永續不是依靠法規，而是由需求帶動轉型。」蘇小真分享，家樂福多年來推動的十項永續價值，包括淨零綠生活、循環經濟、動物福利與社會共融等，都是希望透過通路的力量讓消費者一眼看見商品背後的價值，進而支持友善生產。

這些理念不再停留在願景，而是透過跨界合作逐步實踐。例如，與農業部生物多樣性研究所合作推廣石虎友善農作；與高雄市野鳥學會保護水雉棲地；與茂林、高大、鮮乳坊等牧場共同推動食農教育；攜手台灣食物銀行聯合會及聯合利華，將賣相不佳卻安全營養的食物送到弱勢家庭，達成「零浪費」；也透過「台灣好漁」推出非籠飼蛋餃，讓動物福利成為日常。

在循環經濟上，家樂福與可口可樂合作「瓶到瓶」再生計畫，並與台鹽生技推廣「Re系列」再生塑料商品；同時與金元福包裝企業推出全台首創PET包材循環回收站。這些案例不僅展現零售業的實踐力，更凸顯「永續i聯盟」的核心精神-不同領域因價值相聚，共同產生更大的影響力。

家樂福永續長暨文教基金會執行長蘇小真呼籲永續應從本業、自身做起，每個人都是影響力。 圖／家樂福 提供

世界糧食日三大行動：全民都能參與

除了跨界合作，家樂福今年也號召全民參與三大行動，讓消費者透過日常選擇守護家園：

第一，「發揮5%的力量」。與超過30個品牌合作，推出150項以上指定商品，消費者只要選購有標示的品項，供應商將捐出5%營業額給台灣食物銀行聯合會，轉換為食品與日用品，分送至全台脆弱家庭。今年更擴大品項至廚房用品、服飾鞋子，甚至寵物食品，讓支持更全面。

第二，「食物i分享」。鼓勵民眾將家中即期但完整包裝的商品捐出，或在賣場購買「5%捐」品項，一份自用、一份分享。許多品牌同步推出「買一送一」活動，讓捐贈更貼近食物銀行的需求。

第三，「兒童繪畫徵件」。邀請5至13歲兒童畫出心中的食物超能力與理想世界，藉此推動永續飲食教育，並引導家庭討論食物來源與動物福利，例如選擇非籠飼雞蛋，讓更多母雞能自由生活。

從一顆蛋到全民力量

「因為一顆蛋，我們走遍了台灣。」蘇小真執行長在記者會上分享多年來推動永續的心路歷程。她說，永續其實沒有那麼困難，從一個在意的小事開始，努力去做，就能帶動更多改變。她也強調：「永續不能只是口號，而要化為實際行動。每家企業都能找到適合自己的議題投入，消費者更能透過選擇成為推動者。」她補充，自2018年至今，家樂福的努力已獲得國內外73項獎項肯定，但比起榮耀，更想傳達的是「做對的事，會有回報」。

從一顆蛋到一個聯盟，家樂福希望透過串連與分享，讓永續不再只是專業名詞，而是每個人生活的一部分。隨著 2025 世界糧食日到來，「永續i聯盟」將持續擴大夥伴與消費者的參與，讓台灣社會邁向更健康、更具韌性的未來。