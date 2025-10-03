小六狂吃水煮餐反變胖又脂肪肝 醫搖頭：4類地雷食物常偽裝

你以為的「健康食物」，其實是讓孩子體重失控的大地雷！醫師陳奕成提到近日新聞報導一名小六孩子為了控制體重每天吃水煮餐，然而體重不減反增，甚至還有脂肪肝，透過飲食紀錄才發現，原來他吃了很多自以為健康的食物，但其實都是高油、高糖的「地雷食物」。

陳奕成在臉書「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」指出，有4種常常偽裝成健康食物的地雷，父母一起來看看吧：

一、早餐的溫柔陷阱

代表食物：鬆軟麵包、小蛋糕、早餐店漢堡、鐵板麵

陳奕成指出，這些食物的共同點就是它們「鬆軟、香甜」的口感，然而讓人欲罷不能的口感，全是「糖和人造奶油」堆出來的。此外，很多大小孩最愛的鐵板麵，上面的醬料更是高鈉、高油的綜合體，直言「根本是最恐怖的熱量怪獸」。

二、常見的美味偽裝者

代表食物：乾拌麵、泡麵、潤餅、春捲

陳奕成搖頭表示，這些食物原本單純吃就已經熱量爆表，再加上大家喜歡加配料，像是高油的控肉或厚厚的花生糖粉，熱量直接翻倍。

三、難以抵抗的甜蜜負擔

代表食物：甜味優酪乳、布丁、果凍、玉米濃湯、羹湯

陳奕成指出，市售多數優酪乳為了好喝，內含的糖分「多到你懷疑人生」，因此買之前請務必看清楚「營養標示」的含糖量。

他還補充，常見的「勾芡湯」，如玉米濃湯濃稠的秘密就是全是「澱粉」，加上濃湯通常會搭配鮮奶油或高油的配料，因此熱量比一般的清湯多好幾倍。

四、Q彈的小壞蛋

代表食物：火鍋料、魚丸、貢丸、香腸、甜不辣

陳奕成表示，這些加工肉丸雖然「以肉為名」，但通常都是「低肉高油」的加工食品，甚至為了讓口感Q彈會加入許多澱粉和添加物，一不小心就會吃進過多隱藏熱量。

陳奕成補充，要讓孩子健康飲食，可以把握「健康食物的黃金三原則」：

一、「原型食物」當主角

從「加工品」換成「本尊」，建議用雞胸肉、豆腐、魚片取代香腸、丸子等。另外，可以用糙米、地瓜取代精緻白麵包和鐵板麵，一切越接近食物原本的樣子越好。

二、「原味」取代調味

將甜味優酪乳換成原味優格，搭配新鮮水果丁，布丁、果凍則以無糖豆花和天然蜂蜜替代。

三、麵包用心挑選

陳奕成表示，如果孩子真的很愛麵包，請選擇雜糧或全麥吐司，避開有內餡、酥皮，或表面看起來油亮亮的「花俏麵包」。

另外，吃麵包搭配水煮蛋、鮮奶或無糖豆漿一起吃，同時攝取蛋白質和纖維，可以大大提升飽足感！