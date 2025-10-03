你跑過哪些？台灣十大全程馬拉松賽事 國際認證的「年度驗收」

在眾多馬拉松賽事中 有哪些被跑者視為年度必考？

台灣近年馬拉松風氣盛行，不只是全民運動，更有越來越多賽事通過國際認證。對許多跑者來說，每年的參賽紀錄就像一份「年度成績單」，不論是挑戰初馬、追求破PB（Personal Best個人最佳成績），還是累積世界馬資格，馬拉松早已成為生活的一部分。特別是擁有國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）與世界田徑總會（World Athletics）認證的賽事，不僅確保賽道公平，也讓成績具備國際公信力，成績具備國際效力，還能當作申請海外知名賽事的依據。

以跑者而言，比賽當天只是最後一次的長距離課表，真正的馬拉松，早在踏入訓練週期的第一天就開始，42.195公里的過程，更像是一場和自己身體的深度對話。哪些馬拉松最受跑者矚目？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點出十大馬拉松賽事，不只是熱門，更有國際認證加持，堪稱跑者的年度驗收舞台。

No.10 臺中國際馬拉松

翻攝FB／臺中國際馬拉松

比賽日：每年11月

報名方式：先搶先贏

報名時間與流程：大約8月開放報名

臺中國際馬拉松是中台灣最具代表性的賽事之一，不僅通過AIMS認證，也被封為「臺中人必跑的馬拉松」。它在中部跑圈的聲量與影響力始終居高，許多跑友把它視為年度必考。全馬路線自后里馬場起跑，沿大安溪前進、經過卓蘭，最後10公里進入后豐鐵馬道，沿途景色從鄉間到山川變化多端，讓比賽更添觀光氛圍。

不過挑戰性也不容小覷，特別是臺灣大道的高度落差，對習慣平地訓練的人來說相當不簡單。也因為兼具景色、人情味與實力檢驗，臺中國際馬拉松逐漸成為中台灣跑圈的年度指標賽事。

No.9 臺北國道馬拉松

翻攝官網／臺北國道馬拉松

比賽日：每年3月

報名方式：先搶先贏

報名時間與流程：大約7月開放報名

臺北國道馬拉松的最大亮點，就是能讓跑者在封閉的高速公路上奔馳，是全台唯一能「上國道」的馬拉松。比賽通常在清晨起跑，賽道涵蓋中山高速公路五股至汐止的高架段，少了車流喧囂，多了平坦筆直的跑感。雖然部分路段因隔音牆視野受限，但高架橋段依舊能俯望城市與河岸，帶來不同於市區馬的體驗。另外，因近兩年與日本特攝影集《超人力霸王》聯名，使賽事話題度再度拉高。

不過，國道馬也有它的挑戰，雖然坡度和其他賽事相比相對平緩，看似好跑，實際上筆直開闊、缺乏遮蔭，讓人需要面對耐力與專注度的雙重考驗。有跑者就直言，雖然賽道平順，但因為單一、缺乏變化，「容易覺得乏味」。即便如此，能把國道變成專屬跑道，本身就是吸引力所在，讓臺北國道馬在網路聲量中始終占有一席之地。

No.8 日月潭環湖馬拉松

翻攝FB／日月潭環湖馬拉松

比賽日：每年10至11月

報名方式：先搶先贏

報名時間與流程：大約12月開放報名

日月潭環湖馬拉松是台灣少數能邊比賽邊欣賞壯麗湖光山色的賽事，每年都在跑者社群掀起熱烈討論，許多人還會呼朋引伴一起報名參加。路線大部分在林蔭底下，跑起來相對涼爽舒適，加上擁有AIMS認證，成績具備國際公信力，被不少人稱作「最美風景馬」。

不過美景背後挑戰不小，全程馬拉松的總爬升約948公尺，環湖路段以山路為主，連續的陡坡被跑者形容為「天堂路」。有跑友直言「風景很美，上下坡很邪惡。」也有人回憶，「去程狀況還OK，儘管一堆坡，但勉強都跑完了！折返後，又是無止盡的坡，雙腳已經硬掉跑不動。」正因為如此，能在壯麗山水間咬牙堅持到最後，往往成為跑者最驕傲的回憶，也讓這場賽事兼具美景與挑戰。正因為如此，每年都能在跑者社群掀起熱烈討論，呼朋引伴每年報名。

No.7 金門馬拉松

翻攝FB／金門馬拉松 Kinmen Marathon

比賽日：每年1月

報名方式：先搶先贏

報名時間與流程：大約7月開放報名

金門馬拉松是全台唯一獲得AIMS、World Athletics認證的外島馬拉松，對不少跑者來說就像把比賽和旅行一次完成。路線融合金門的戰地文化與在地風光，沿途可見保存完好的閩南古厝、西式洋樓建築群，還有海龍蛙兵親自下場與半馬跑者一同參賽，成為最具代表性的畫面之一。2025年主辦單位雖然取消了「金門大橋」路段，考量到冬季逆風與大橋坡度可能影響成績，並希望能讓跑者有更多機會創造佳績，但整體賽道也經過優化，變得更平緩易跑，被認為是「初全馬友善」的賽事，甚至貼心提供「初馬號碼布」，讓首次挑戰全馬的跑者留下獨特紀念。

有跑友回憶，「第一次跑上金門大橋，內心真的很激動！」雖然優化後的賽道設計，少了這段招牌路線，但當地居民依舊熱情沿途加油，維持滿滿的人情味。對許多跑者而言，金門馬不只是一場比賽，而是一趟能同時體驗戰地文化與地方風光的旅程。

No.6 高雄富邦馬拉松

翻攝FB／高雄富邦馬拉松 Kaohsiung Fubon Marathon

比賽日：每年1月

報名方式：先搶先贏

報名時間與流程：大約9月開放報名

高雄富邦馬拉松是南台灣規模最大的城市馬，每年一開放報名就吸引大批跑者參與。賽道設計主打「城市＋港都風情」，一路穿過市中心大道，沿著愛河、港區甚至海濱路段奔馳，跑在其中就像把高雄的經典地標一次收集。這場比賽同時也在推動運動平權：提供視障跑者申請陪跑員的機會，2023年首度為視障組設立獎金；更是全台第一個開放運動型輪椅參賽的馬拉松，為不同族群跑者創造更多參與的可能性。

不過賽事卻在交管上也曾遭跑友詬病，網友直言「如果要明年有跑者支持，就必須做到全程封路，這樣跑起來才安全。」也有人建議應加強與居民溝通，例如透過垃圾車廣播或提前通知里長，才能減少抱怨與衝突；更有跑者抱怨，終點關門過於嚴格，全馬途中又因等紅綠燈而拖延，「既然交管不到位，關門時間就該寬限幾分鐘」。這些聲音顯示，雖然高雄富邦馬人氣持續居高，但如何兼顧專業賽事水準與在地民眾的接受度，仍是未來需要面對的課題。

No.5 田中馬拉松

翻攝FB／台灣米倉田中馬拉松

比賽日：每年11月

報名方式：先搶先贏（名額常被秒殺）

報名時間與流程：大約6月開放報名

田中馬拉在網路聲量中排名第五名，是開放報名後立刻額滿的「秒殺級賽事」，自2012年開辦以來就以濃厚的人情味聞名。賽道途經彰化田中鄉間，大片稻田一路延展，跑者彷彿置身在小鎮日常中。沿途居民與社團自發出來加油、遞補給，讓人真切感受到「整個小鎮都在陪你跑」，因此被譽為「台灣最富人情味的賽事」。

除了氛圍熱情，「超澎派」的補給站更是田中馬的招牌，被外界封為「美食馬拉松」。從烤乳豬、烤雞到牛排，幾乎把辦桌菜端上路線，讓跑者邊跑邊吃成了另一種挑戰。有人笑說田中馬是「肚子比腿還累」的比賽，也有曾參加的網友直呼「短短幾個小時中，吃到的食物至今難忘」；在地人更補充，每年都有跑者真的因為吃到被關門。也因此，若想把這場當作破PB的目標賽事可得三思，因為對多數跑者而言，田中馬的重點不在速度，而是熱情與體驗。

No.4 萬金石馬拉松

翻攝FB／新北市萬金石馬拉松

比賽日：每年3月

報名方式：抽籤制

報名時間與流程：大約10月登記，11月公布。

優先資格：凡參加近3年之新北市萬金石馬拉松，任何1屆成績達標者即可直接錄取。男性選手大會成績於4小時以內，女性選手大會成績於4小時30分以內。

萬金石馬拉松是全台首場取得World Athletics金標認證的賽事，在網路聲量中排名第四名。賽道沿途大多是濱海公路，從新北萬里一路延伸到金山、石門，景色壯闊，但同時暗藏挑戰。全程交通管制，讓跑者能專心在賽道上拚搏。海風強勁、上下坡不斷，對配速與耐力都是嚴格考驗。

更難以掌握的是沿海天氣的變化，網友分享笑稱「傳說中的萬金石脾氣反覆無常，善變易怒」，每年萬金石的天氣難以捉摸，有時是淒風苦雨的苦戰，也曾遇上豔陽高照的酷熱賽道。在這樣的環境下完成比賽，本身就是對實力的證明，也讓萬金石成為最能檢驗跑者真功夫的舞台。比賽結束後，不少跑者也會順勢留在北海岸走走逛逛，欣賞海岸風光，甚至大啖在地海鮮，成為萬金石另一種獨特的賽後享受。

No.3 渣打臺北公益馬拉松

翻攝FB／渣打臺北公益馬拉松

比賽日：每年1至2月

報名方式：先搶先贏

報名時間與流程：大約8月開放報名

渣打臺北公益馬拉松是渣打集團全球十大城市馬拉松之一，也是全台規模最大的公益賽事。除了擁有AIMS與World Athletics國際認證，確保賽道丈量與成績公平，主辦單位更宣布2026年將首度納入「亞培世界馬拉松大滿貫分齡世界冠軍資格賽」認證，讓賽事規格再往上提升。對許多沒抽中臺北馬的跑者而言，渣打馬是他們的備案選擇，有跑者坦言「殘念，只好改報渣打」。但要備戰往往得熬過整個冬天，甚至連春節期間也得克制飲食，才能維持狀態。

雖然準備辛苦，但比賽日氣候涼爽，被不少人視為挑戰PB的好時機。不過路線特色也有其考驗，有網友笑稱「渣打的路線有27公里都在河濱，逆風很硬」。這些聲音都讓渣打馬逐漸成為年初最受矚目的目標賽事之一。

No.2 長榮航空馬拉松

翻攝FB／EVA Airways Corp. 長榮航空

比賽日：每年10月下旬

報名方式：先搶先贏

報名時間與流程：大約5月開放報名

長榮航空主辦的城市觀光馬拉松，在網路聲量中高居第二名。起點設在總統府前，賽道途經台北市區的重要地標，讓跑者一路穿梭在中正紀念堂、凱達格蘭大道等景點之間，展現濃厚的城市氛圍。賽事獎勵向來吸睛，除了提供全馬與半馬獎金，還加碼給國內男女冠軍一張長榮航空國際航線機票，象徵榮耀也帶來實質鼓勵。對許多跑者來說，長榮馬正好落在年度訓練計畫的後半段，有人形容是「期中考」，用來檢視狀態、找出弱點，好在年底的目標賽事前進一步調整。不過隨著討論度持續升高，報名也變得越來越難，有網友直喊「第一天就秒殺了！」

由於比賽落在10月，氣溫偏高向來是長榮馬的挑戰之一，加上補給站過去曾因應變不及而引發爭議，讓部分跑者心有餘悸。雖然主辦單位已承諾改善，跑友仍普遍提醒要做好耐熱與補水準備。對許多人來說，正因為賽道環境嚴峻，長榮馬才能凸顯身體的不足，成為檢驗體能與心態的「期中考」，也是下一場目標賽事的重要暖身。

No.1 臺北馬拉松

中華民國路跑協會

比賽日：每年12月第三個週末

報名方式：抽籤制

報名時間與流程：大約7月登記，8月公布

優先資格：全馬達標跑者可免抽籤（成績必須來自國際認證賽事：AIMS或World Athletics）

特別名額：金標全馬限定組（俗稱「課金名額」，報名費約NTD10,000，限額約1,000位，通常於7月中旬開放，採先搶先贏）

臺北馬拉松是臺灣第一個通過World Athletics銅標認證的城市馬，後來更晉升為金標賽事。被公認是全台規模最大、最具代表性的年度壓軸。賽道平坦少起伏，是跑者挑戰破PB的絕佳舞台，不僅吸引國內外菁英參賽，也成為許多初馬跑者的夢想起點。由於臺北馬拉松在12月，通常訓練課表至少要拉出16至20週的備戰期，而這場的訓練週期雖然會碰到夏末或初冬，但相較於跨越整個酷暑或嚴寒的賽事，準備起來對身體狀況更友善。

以2025年的報名狀況來說，台北馬拉松依舊熱度爆棚。比賽訂於12月21日週日登場，全馬與半馬組合計2萬8千名額，卻吸引高達6萬4,110人登記。扣除達標免抽與保障名額後，平均中籤率僅約27％，讓人直呼「抽中就是一種幸運」。對跑者而言，台北馬就是年度儀式，「一年一度的跑者大拜拜」象徵努力的成果驗收，也是新手挑戰初馬、老手檢視狀態的共同舞台。當衝進臺北田徑場主場、踩上藍色跑道時，終點前30公尺響起的加油聲，讓人感受到即將抵達的踏實。穿越終點拱門、按下手錶時間停止鍵的那一刻，所有情緒瞬間釋放，也替這趟長跑旅程劃下最真實的句點。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年09月26日至2025年09月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

