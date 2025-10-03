冠德Book Date秋日閱讀派對登場 歡笑熱鬧中親近閱讀

從台北、桃園來參與「秋日閱讀派對」的民眾，攜帶多本閒置好書到會場，響應公益募書。 圖／冠德玉山教育基金會 提供

熱愛閱讀、推動閱讀的冠德玉山教育基金會，以【2025冠德Book Date公益閱讀計畫】，攜手冠德企業集團旗下冠德建設、根基營造、全台8家Global Mall環球購物中心，推出公益募書、雙城市集、Magic！我的夢幻書房AI線上徵件等一系列活動。年度亮點之一，「2025冠德Book Date秋日閱讀派對」9月28日於Global Mall環球購物中心桃園A19店戶外廣場舉辦，不只吸引商場消費者、附近住戶圍觀，前往桃園棒球場觀賽的球迷，也利用開賽之前的空檔，參與秋日閱讀派對，形成親子、情侶、球迷共聚一堂的熱鬧景象。

小讀者、小小讀者熱烈回應閱讀問答，尖叫聲此起彼落，氣氛超嗨。 圖／冠德玉山教育基金會 提供

呼籲民眾愛心行善，捐出閒置好書轉換成讓學校可以自由選擇的購書點數，冠德玉山教育基金會現場加碼，參與捐書者可帶走基金會推薦好書1本，一次捐書達5本以上，另加贈時報出版贊助的名牌好禮，捐書後挑到喜歡作家書籍的民眾大呼驚喜，住在附近的民眾也表示，每年都會響應【冠德Book Date】公益募書活動，非常認同這個深具意義的行動。Global Mall環球購物中心桃園A19店當日也加碼，捐書5本以上除了有全台限量的iMall點數，APP會員只要到商場服務台說出通關密語「冠德玉山教育基金會」即可獲得限量購物金，提高參與含金量。

冠德玉山教育基金會將典藏藝術家庭贊助的繪本贈送給勇敢上台的小讀者，也呼籲爸媽與孩子共讀。 圖／冠德玉山教育基金會 提供

【冠德Book Date公益閱讀計畫】每年以不同主題努力擴大觸及，培養全民閱讀力，今年首度於桃園嘗試的閱讀派對，結合市集、獨立出版聯盟，吸粉的「天馬戲創作劇團」、「Kid’s泡泡派對」，以不同的劇碼與演出形式，讓觀眾在歡樂中也能輕鬆接觸到閱讀議題。「天馬戲創作劇團」的《蟲蟲探險家》，帶領觀眾與主角人物進入森林冒險，運用書本知識，一窺昆蟲的秘密。「Kid’s泡泡派對」用泡泡的千變萬化激發觀眾想像，彷彿回到侏儸紀與書本上的恐龍相遇；表演結束後，大小朋友也紛紛拿起道具嘗試拉出各式造型，參與乾冰加入泡泡水的「煙霧恐龍蛋」科學實驗，開懷歡笑聲在秋日下午迴盪不斷。

天馬戲創作劇團《蟲蟲探險家》結合馬戲、特技，演員的逗趣演出，引發大朋友小朋友笑聲不斷。 圖／冠德玉山教育基金會 提供

Kid’s泡泡派對以泡泡模擬書本裡悠遊散步、展翼飛翔的恐龍，華麗的變化引發陣陣驚呼。 圖／冠德玉山教育基金會 提供

冠德玉山教育基金會表示，今年的【冠德Book Date公益閱讀計畫】除了公益募書、桃園場秋日閱讀派對之外，也延續與台中捷運的合作，邀請逢甲大學ROSO機器人建造實驗室設計，以可回收、耐候性佳的PETG環保材料，由機器人3D列印技術打造出「2025冠德Book Date」的微型圖書館《書游！水唷》，於10/1-10/15快閃營運，遠見天下文化教育基金會、時報文化出版、典藏藝術家庭亦捐贈適合各年齡層的圖書600冊，將每日不定時放置於微型圖書館供旅客、市民取閱。這座為台中捷運量身打造的的微型圖書館，也將於10/10週五國慶假期第一天的下午，舉辦「秋日閱讀派對」與市民朋友同慶，1樓廣場有文創市集、音樂表演、獨立出版聯盟攤位，3樓月台層則有人氣作家吳曉樂、林楷倫演講，活動詳情及最新動態，請瀏覽「冠德玉山教育基金會」facebook粉絲專頁 https://www.facebook.com/kindom.ys