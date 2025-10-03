快訊

今至中秋炎熱少雨 下周三東北季風到 國慶連假重回夏天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天到中秋連假持續高溫炎熱，各地高溫普遍有機會上看33至35度，大台北及西半部局部地方有機會來到36至38度高溫。聯合報系資料照片
明天開始中秋節連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天到下周一中秋節大致上維持晴到多雲天氣，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，平地部分受影響的機會較低，整體來說來是一個滿穩定的夏季型天氣型態。

至於麥德姆颱風動態，吳聖宇表示，輕颱麥德姆將在今天經過菲律賓呂宋島，明天進入南海後繼續往海南島方向遠離，對台灣天氣影響有限。今明兩天外圍水氣可能為花東、恆春半島帶來短暫陣雨，南台東到恆春半島局部地區雨量會稍多一些。周日就離開台灣附近，外圍水氣的影響也告一段落。其他地方則不受麥德姆颱風外圍水氣的影響。

溫度方面持續高溫炎熱，吳聖宇表示，今天到中秋連假各地高溫普遍有機會上看33至35度，大台北及西半部局部地方有機會來到36至38度高溫，雖然適合外出活動，但是務必要做好防曬、防中暑的準備，預防熱傷害發生的可能性。

這種炎熱的夏季天氣，在過完中秋節後會稍有改變，吳聖宇表示，下周二晚上到下周三，北方蒙古一帶有較弱的地面高壓東移，逐漸向大陸華北、東北等地移動出來，前緣略往東南延伸，有機會為台灣附近帶來微弱的東北季風

他說，下周三到下周四之間，東北季風會稍微比較明顯一點，如果配合菲律賓附近的東風波擾動通過，台灣附近的風速可能會相對較強一些。但是，因為冷高壓中心的位置相當北邊，同時中高層也沒有明顯的西風短波槽配合，因此這波微弱東北季風帶來的涼冷空氣看起來非常有限。

吳聖宇表示，迎風面的基隆北海岸、大台北、東北角、宜蘭到花蓮一帶，可能有機會出現局部降雨，溫度也可望稍微下降，其他地方則不太受到影響。

下周五就是國慶日，吳聖宇表示，當天北方地面高壓東移，台灣附近又會轉為高壓迴流偏東風，延續到下個周末假期，都是以偏東到東南風環境為主，將會再度回到偏向夏天型的天氣型態。

何時才會有更明顯的秋意，吳聖宇表示，可能要等到10月中旬左右，也就是要等到過完國慶日連續假期之後，北方才會有較強一點的冷高壓活動，到時候才有機會讓台灣附近的東北季風變得更明顯一些，不過實際影響的程度以及時間點還有待觀察。

是否還有颱風影響台灣？吳聖宇表示，目前在關島東北方海面，還有一個位於東風波動頂端的熱帶擾動正在發展，未來有機會發展為熱帶性低氣壓或颱風。由於它存在的緯度較為偏高，加上未來北方陸續將有西風短波槽系統往東朝向日本或其以東海域活動，因此看起來沿著太平洋高壓的弱點北上的機會較高，往台灣靠近的機會正在逐漸降低。但是它的變化仍將是下周天氣觀察的重點，未來對於這個擾動的發展，要持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

