中秋2地以外賞月機率高 國慶連假雨區曝 賈新興：下周二首波東北季風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

太平洋高壓偏強，午後零星短暫陣雨，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，其中，今天至明天東南部水氣多，下周二至下周三有受今年第一波微弱東北季風影響的機率。

至於颱風消息，賈新興表示，昨天麥德姆颱風已生成，今天影響呂宋島之後，朝海南島的方向前進。

明天至下周一中秋節連續假期，賈新興表示，明天，台東至恆春半島一帶有零星短暫雨，午後新竹以南山區及嘉義以南有零星短暫陣雨。周日，午後桃園以南有零星短暫陣雨。下周一，午後苗栗以南有零星短暫陣雨，晚間高屏雲量稍多外， 其他地區賞月機率高。

賈新興說，下周二至下周三，有受今年第一波微弱東北季風影響的機率；其中，下周二午後，苗栗以南山區有零星短暫陣雨，下周三午後，北海岸至宜蘭及苗栗以南有零星短暫雨。下周四，北海岸至宜蘭及臺東至鵝鑾鼻有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及花東有零星短暫雨。

下周五再迎國慶連假，賈新興表示，下周五至12日，午後各地山區及竹苗以南有零星短暫陣雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，15日起至11月中旬，台中以北降雨有偏多的趨勢，其中宜蘭並有異常降雨發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

