今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響
輕度颱風麥德姆今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方330公里之處（鵝鑾鼻南南東方740公里之處），以每小時27公里速度，向西北西進行。中央氣象署提醒在菲律賓附近海面及南海航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。
麥德姆颱風為今年編號第21號颱風，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，颱風編號到21號，表示西北太平洋今年到此已經有21個颱風形成，和氣候平均接近。
鄭明典表示，今年相對來說，有比較多的颱風往南海方向走，基本上是通過菲律賓，包括麥德姆颱風。
麥德姆颱風對台灣沒有直接影響，鄭明典表示，外圍風、雨也不明顯，明天還有可能給台灣西半部帶來一些背風沉降的升溫作用。
