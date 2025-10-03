快訊

別人賞月！中秋四生肖要「躲月」...蛇恐破財、這動物帶糯米擋煞

苗栗男同地點隨機殺人 10年前受害大學生：當時傷口再往上就到頸動脈

會不會有國慶颱？ 粉專曝準「哈隆」颱風路徑「天女散花」變數大

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
輕度颱風麥德姆對台灣沒有直接影響，外圍風、雨也不明顯。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風麥德姆對台灣沒有直接影響，外圍風、雨也不明顯。圖／取自中央氣象署網站

輕度颱風麥德姆今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方330公里之處（鵝鑾鼻南南東方740公里之處），以每小時27公里速度，向西北西進行。中央氣象署提醒在菲律賓附近海面及南海航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

麥德姆颱風為今年編號第21號颱風，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，颱風編號到21號，表示西北太平洋今年到此已經有21個颱風形成，和氣候平均接近。

鄭明典表示，今年相對來說，有比較多的颱風往南海方向走，基本上是通過菲律賓，包括麥德姆颱風。

麥德姆颱風對台灣沒有直接影響，鄭明典表示，外圍風、雨也不明顯，明天還有可能給台灣西半部帶來一些背風沉降的升溫作用。

颱風 鄭明典 菲律賓

延伸閱讀

樺加沙進入快速的強度增強期 鄭明典：這個颱風需要密切關注

台北清晨30度高溫跟米塔颱風有關？ 鄭明典：氣流過山沉降增溫影響

台北大藍天 鄭明典：明顯的東風過山沉降帶來晴空

第一道鋒面何時到？鄭明典這樣說

相關新聞

會不會有國慶颱？ 粉專曝準「哈隆」颱風路徑「天女散花」變數大

除了確定不侵台的麥德姆颱風以外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，遠洋的低壓也持續發展，預計再過幾天，會成為下個颱...

晴朗酷熱中秋連假飆38度高溫 吳德榮：今明水氣增 花東恆春轉雨

明天開始中秋連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一太平洋...

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

輕度颱風麥德姆今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方330公里之處（鵝鑾鼻南南東方740公里之處），以每小時27公里速度...

珊瑚衰退嚴重…環團劍指漁船活動 一圖看3海域狀況

屏東小琉球、澎湖南方四島漁船活動頻繁，卻也導致水下珊瑚衰退嚴重。環團呼籲海保署優先將漁業管理納入海洋保護區規畫，並透過海洋保育法將小琉球、南方四島及三仙台等畫為海洋庇護區。

過度捕撈威脅珊瑚礁 專家：不落實執法 海洋保護區只是空談

綠色和平指出，小琉球海洋保護區去年就出現近三百件違規漁業行為，卻無一件結案，凸顯海洋保護區內的執法量能不足。專家認為，過...

綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

屏東小琉球、澎湖南方四島漁船活動頻繁，卻也導致水下珊瑚衰退嚴重。綠色和平表示，根據海保署與自然保育與環境資訊基金會的珊瑚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。