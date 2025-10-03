快訊

會不會有國慶颱？ 粉專曝準「哈隆」颱風路徑「天女散花」變數大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
Google AI模式（FNV3）的路徑預報系集圖。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
除了確定不侵台的麥德姆颱風以外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，遠洋的低壓也持續發展，預計再過幾天，會成為下個颱風「哈隆」。不過，遠洋低壓的路徑，目前還在未定之天。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出Google AI模式（FNV3）的路徑預報系集圖，由於低壓結構還不穩定，以及夏末初秋複雜的大氣環境，在系集圖中，小成員呈現發散、天女散花的景象，「這代表預報變數很高」，此時此刻要確定低壓走向，還言之過早，會不會有國慶颱，還不確定。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，可以確定的是，國慶連假前，除了東南部、各地山區偶陣雨以外，全台大多數地區，炎熱晴朗的天氣仍會持續，短期內仍要防暑。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

