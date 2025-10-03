晴朗酷熱中秋連假飆38度高溫 吳德榮：今明水氣增 花東恆春轉雨

明天開始中秋連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台灣最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線多在過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；北部22至38度、中部23至36度、南部23至35度、東部19至34度。

今天至下周一午後局部山區偶有短暫降雨的機率；吳德榮表示，今、明兩天因麥德姆颱風通過呂宋島、進入南海，南方水氣增多，恆春半島及花東轉為有局部降雨的機率。

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、雲林縣、嘉義縣為黃色燈號。

他說，下周二至下周四東側水氣漸增，東半部及北海岸局部短暫雨的機率逐日提高；西半部晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

關於颱風消息，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱麥德姆偏西北西、今通過呂宋島、進入南海，逐漸增強，周日將以中颱之姿、中心通過雷州半島附近，侵襲海南島、兩廣及越南北部。歐洲人工智慧（AIFS）模式8日20時模擬圖顯示，原在台灣東方海面的熱帶擾動已調整至日本南方海面；但各國模式模擬不斷調整、且差異很大，應續觀察。