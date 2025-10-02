電農培訓及輔導專案正式啟動 農業部引領電農邁向智慧數位新時代

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
電農培訓及輔導專案正式啟動，農業部引領電農邁向智慧數位新時代。圖／農業部提供
電農培訓及輔導專案正式啟動，農業部引領電農邁向智慧數位新時代。圖／農業部提供

藍綠農業縣市立委均高度關注農業部電農相關計畫，農業部「114年度電農培訓及輔導專案」今天正式開跑，期盼透過系統化的培力與實戰經驗，帶動更多農友投入電子商務，擴大商機。

記者會現場邀請「真情食品館」新北市農會總幹事張麗梅、中華民國對外貿易發展協會顧問王如沛、大農網電商平臺創辦人兼執行長佘承洲以及多家電商與歷屆電農學員代表一起分享實務經驗，充分展現積極推動農業數位轉型的高度重視與行動力，期望透過資源整合，打造具競爭力的智慧農業新局，為台灣農業注入創新動能。

農業部說明，所謂「電農」是指利用電商管道，在線上販賣農產品的農民。本年度課程設計依電農的數位基礎分為初階、中階與高階三類別，課程內容涵蓋商品攝影技巧、短影音製作、AI工具應用以及跨平臺行銷策略等主題，並導入「電農學院2.0」概念，強調實作導向與AI技術整合，協助農民快速掌握電商經營的核心能力。

農業部指出，預計在全國北部、中部、南部及東部地區舉辦14場課程，培訓至少300位電農學員，並由顧問團隊提供商業經營實務指導，協助學員將所學應用於實際銷售，成功導入數位平臺。

除了課程培訓外，農業部亦將辦理6場次電商媒合會，邀請各大知名農業電商平台參與，媒合農民與合適通路，提升商品上架成功率。同時將遴選15件亮點個案與5組示範體系，透過顧問陪伴式輔導及獎勵金，依據農民不同的經營狀況與數位基礎，量身訂做經營建議與實作，期末成績優異個案及示範體系將有機會與知名網紅（KOL）合作直播帶貨、社群圖文分享、影片短影音推薦及參加國際展會，展示農業數位升級成果。

農業部表示，「114年度電農培訓及輔導專案」將從培訓、輔導、媒合與成果推廣等四大面向全面推動農業數位升級，期盼透過系統化的培力與實戰經驗，帶動更多農友投入電子商務，擴大商機。

農業部國際事務司司長蕭柊瓊。圖／農業部提供
農業部國際事務司司長蕭柊瓊。圖／農業部提供
新北市農會真情食品館總幹事張麗梅。圖／農業部提供
新北市農會真情食品館總幹事張麗梅。圖／農業部提供

電商 農業部 農民

延伸閱讀

中央無視堰塞湖潰堤警告？農業部：8月曾建議撤離計畫和演練

黑琵嬌客估這幾天陸續抵台度冬 南市兵推救援大量鳥類因應

強化養殖產業種原保存...東港蝦藻類種原庫啟用 可望降低蝦苗進口依賴

凌濤批撤離決策延誤13小時 劉世芳秀通聯：真相只有一個

相關新聞

輕颱麥德姆持續影響！明後天2地慎防雷雨 中秋連假後再有熱帶擾動發展

輕度颱風麥德姆持續影響，明、後2天台東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，花蓮及屏東也有局部短暫陣雨，中央氣象署預...

綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

屏東小琉球、澎湖南方四島漁船活動頻繁，卻也導致水下珊瑚衰退嚴重。綠色和平表示，根據海保署與自然保育與環境資訊基金會的珊瑚...

北部疫情罕見 本土登革熱延燒 北、桃增3例

繼高雄、宜蘭及桃園爆發登革熱本土案例，衛福部疾管署昨公布本土登革熱個案再增3例，包含台北市士林區80多歲男性，潛伏期無國...

YouBike尖峰當機影響4萬用戶 北北桃開罰30萬

北北桃地區YouBike前晚大當機，因後台系統連線問題導致借還車困難，直到昨天凌晨才恢復穩定，影響北北桃約4萬名用戶。台...

健康你我他／多走路取代開車 健身更友善環境

從小生長在交通不便的鄉下，走路是日常生活中不得不的選擇。搬到城市後，搭車取代了雙腳；等考到機車與汽車駕照後，出門就是車輛...

我的經驗／乳房囊腫追蹤20年罹癌 宣洩情緒後積極抗癌

日前看到報導「我跟你一樣的病，但活得好好的！Peer Navigator同儕領航員，接住癌友幽微心情。」對於身為「新病友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。