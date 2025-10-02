電農培訓及輔導專案正式啟動 農業部引領電農邁向智慧數位新時代

藍綠農業縣市立委均高度關注農業部電農相關計畫，農業部「114年度電農培訓及輔導專案」今天正式開跑，期盼透過系統化的培力與實戰經驗，帶動更多農友投入電子商務，擴大商機。

記者會現場邀請「真情食品館」新北市農會總幹事張麗梅、中華民國對外貿易發展協會顧問王如沛、大農網電商平臺創辦人兼執行長佘承洲以及多家電商與歷屆電農學員代表一起分享實務經驗，充分展現積極推動農業數位轉型的高度重視與行動力，期望透過資源整合，打造具競爭力的智慧農業新局，為台灣農業注入創新動能。

農業部說明，所謂「電農」是指利用電商管道，在線上販賣農產品的農民。本年度課程設計依電農的數位基礎分為初階、中階與高階三類別，課程內容涵蓋商品攝影技巧、短影音製作、AI工具應用以及跨平臺行銷策略等主題，並導入「電農學院2.0」概念，強調實作導向與AI技術整合，協助農民快速掌握電商經營的核心能力。

農業部指出，預計在全國北部、中部、南部及東部地區舉辦14場課程，培訓至少300位電農學員，並由顧問團隊提供商業經營實務指導，協助學員將所學應用於實際銷售，成功導入數位平臺。

除了課程培訓外，農業部亦將辦理6場次電商媒合會，邀請各大知名農業電商平台參與，媒合農民與合適通路，提升商品上架成功率。同時將遴選15件亮點個案與5組示範體系，透過顧問陪伴式輔導及獎勵金，依據農民不同的經營狀況與數位基礎，量身訂做經營建議與實作，期末成績優異個案及示範體系將有機會與知名網紅（KOL）合作直播帶貨、社群圖文分享、影片短影音推薦及參加國際展會，展示農業數位升級成果。