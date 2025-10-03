白先勇藏書、手稿捐母校台大 即日起辦文學特展
作家白先勇近年決定定居台灣，將原本在美國加州住家的藏書及手稿捐贈給母校台大圖書館。台大圖書館即日起至十一月十七日舉辦「滿天裡亮晶晶的星星：白先勇教授文學特展」。
白先勇昨出席開幕致詞時表示，文學不是吵架吵出來的，是半夜一個人慢慢磨出來的，希望藏書讓台大學弟妹持續感受閱讀的樂趣。
白先勇就讀台大外文系時除創作許多經典，最著名事蹟是與同學王文興等人創辦「現代文學」雜誌。他表示，當時政治保守、社會高壓，他們這群不知天高地厚的年輕人，透過文學天窗看到外面世界，文學就是他們安身立命處，也是唯一寄託。
「我們把文學放在最高。」白先勇說，「現代文學」成員廣含外省及本省第二代、海外華僑等，乍看背景不同，但大家都合在一起，從未因立場等差異吵架。他認為這是因文學只有好文學、壞文學之分，從不論立場，大家都該寫就寫，這也是現在年輕人應有的衝勁。
白先勇也感謝台大圖書館讓上萬冊藏書有了家。他說，在美國最擔心往後藏書要到哪去，希望這些書能讓台大學弟妹經歷閱讀樂趣。
捐出的藏書中，白先勇最不捨的是在美參加讀書會時所收心愛的西方文學經典，以及一九八七年赴大陸時，購藏的大陸早年雜誌「良友畫報」、「大眾」等。此外也有他創辦晨鐘出版社時，出版的瘂弦名詩集「深淵」等。手稿則包括白先勇寫父親白崇禧將軍的「父親與民國」。
其他首次展出的有「遊園驚夢」一九八二年改編成舞台劇的劇本、「孽子」的舞台劇劇本，乃至白先勇推廣青春版「牡丹亭」、「紅樓夢」研究等手稿原件。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言