新竹無人機送血 5公里10分鐘到醫院

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹捐血中心將血品備置妥當，準備安裝於無人機上。圖／新竹捐血中心提供
新竹捐血中心將血品備置妥當，準備安裝於無人機上。圖／新竹捐血中心提供

為強化緊急供應醫療血液，新竹捐血中心昨以無人機搭載血液運輸容器飛越頭前溪，10分鐘內順利抵達國軍桃園總醫院新竹分院，完成約5公里送血任務。新竹捐血中心表示，此技術可在戰爭或自然災害等緊急情況下立即啟動，具高效、安全及可靠性。

新竹捐血中心指出，目前血液運輸主要依賴車輛，但常受交通及地理因素影響，運送時效可能受限。此次無人機送血計畫的成功，將提供替代方案，大幅提升緊急醫療反應速度。

針對飛行過程可能面臨鳥擊，中心表示，先前十多趟模擬飛行，飛行高度約140公尺，相當於十多層樓，降低鳥擊風險。中心期望未來無人機載運能擴展至其他醫療物資及救援項目。

無人機緊急送血過程中，血液運輸容器具備良好的保溫、防震、防摔等性能，能保持血液在適溫狀態不受損壞。

