過度捕撈威脅珊瑚礁 專家：不落實執法 海洋保護區只是空談

聯合報／ 記者李柏澔尤聰光／連線報導
2025年小琉球肚仔坪水下現況，微孔珊瑚已被大量藻類覆蓋。圖／綠色和平提供
2025年小琉球肚仔坪水下現況，微孔珊瑚已被大量藻類覆蓋。圖／綠色和平提供

綠色和平指出，小琉球海洋保護區去年就出現近三百件違規漁業行為，卻無一件結案，凸顯海洋保護區內的執法量能不足。專家認為，過度捕撈是全球珊瑚礁最廣泛的威脅之一，若禁漁或限漁規範不落實執法，保護區也只是淪為空談。

綠色和平表示，去年小琉球海保區內共發生二九一件違規事件，如採捕行為等，卻無一件結案；澎湖南方四島國家公園有一四八件，但僅五十七件獲處分，處分率不到一半，而該園全區僅配置三名巡守隊成員，每人平均負責一一八平方公里，相當於四五四座大安森林公園。

海洋公民基金會執行長王曉嬋表示，南方四島既然定位為海洋型國家公園，就應有最嚴格管理保護，不要讓違法者有機可乘，落實執法，否則一切只是空談。

台東大學生命科學系助理教授、台灣珊瑚礁學會常務監事段文宏指出，鸚哥魚、剝皮魚等草食性魚類能抑制藻類過度生長，為珊瑚復育創造條件。但當這些魚群因捕撈而減少，藻類往往迅速擴張，使珊瑚礁生態系難以恢復，要復原將會非常吃力。

段文宏說，國際經驗顯示，有效的海洋保護區不僅需要畫設邊界，還需要有配套，包括針對草食魚類的保護措施、禁漁或限漁規範、長期監測與在地社區合作，否則保護區若沒有發揮功能，很可能就只是一個被圈地的空殼而已。

屏東縣農業處表示，縣府從二○一九年起進行琉球鄉沿岸珊瑚生態系覆蓋率調查，二○二二年起投入珊瑚復育，累積復育四九○株珊瑚，將持續投入珊瑚復育工作。另外有關所述二九一次違規，經查是縣府委託巡守隊的違規行為勸導次數，並無重大違規或屢勸不聽情事。

