綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

聯合報／ 記者李柏澔尤聰光邱瓊玉／連線報導
小琉球肚仔坪水下珊瑚，發現有廢棄漁具纏繞礁體，清除困難。圖／綠色和平提供
小琉球肚仔坪水下珊瑚，發現有廢棄漁具纏繞礁體，清除困難。圖／綠色和平提供

屏東小琉球澎湖南方四島漁船活動頻繁，卻也導致水下珊瑚衰退嚴重。綠色和平表示，根據海保署與自然保育與環境資訊基金會的珊瑚礁體檢報告指出，三仙台的海域珊瑚礁覆蓋率仍有百分之五十二，但澎湖南方四島卻衰退至百分之卅七，小琉球更僅剩下百分之十一。

綠色和平為此也呼籲海保署，應優先將漁業管理納入海洋保護區規畫，並透過海洋保育法將小琉球、南方四島及三仙台等畫為海洋庇護區。

綠色和平今年七、八月走訪屏東小琉球、澎湖南方四島及台東三仙台，展開珊瑚生態調查，並結合船舶自動識別系統（ＡＩＳ）研究漁船帶來的生態壓力。經交叉分析三地的ＡＩＳ數據與水下珊瑚生態監測發現，漁船活動頻繁的區域，其水下珊瑚衰退程度相對嚴重，兩者呈現正相關。

此外，珊瑚生態較差的小琉球和澎湖南方四島，竟都屬現行海洋保護區，許多漁船活動值卻遠高於未被畫入海保區的三仙台。

綠色和平海洋專案發言人邱聰榮指出，海洋保育法三讀通過已逾一年，除了珊瑚健康衰退外，三地海域普遍有大量廢棄漁具纏繞珊瑚，不僅阻礙珊瑚成長，還進一步破壞棲地，且這些區域的魚群數量稀少，顯示珊瑚生態系整體的健康與韌性持續下滑，同時也揭示漁業活動可能正為這些生態系帶來不容小覷的壓力，海保署應加速落實行動，將強而有力的漁業管理立即納入海洋保護區核心設計。

對此，海保署表示，小琉球、南方四島海域分屬漁業法畫設「琉球水產動植物繁殖保育區」及國家公園法畫設「澎湖南方四島國家公園」，不適用畫定海洋庇護區之條件。至於台東三仙台海域屬漁業活動熱區，將與漁業署研商評估畫設海洋保護區之類型及可行性。

台東縣政府農業處則說，三仙台海域涉及原住民族海洋自治及傳統領域的問題，若要畫為海洋庇護區恐有難度，且要確保原住民族傳統海域使用權益受尊重，屆時須邀各方參與討論。將列施政參考。

2025年台東三仙台基翬水下珊瑚礁多樣性高。圖／綠色和平提供
2025年台東三仙台基翬水下珊瑚礁多樣性高。圖／綠色和平提供

2025年澎湖南方四島西嶼坪水下現況，散落的珊瑚骨骼隨處可見。圖／綠色和平提供
2025年澎湖南方四島西嶼坪水下現況，散落的珊瑚骨骼隨處可見。圖／綠色和平提供

珊瑚 環團 小琉球 澎湖 三仙台 台東

