YouBike尖峰當機影響4萬用戶 北北桃開罰30萬

北北桃地區YouBike前晚大當機，因後台系統連線問題導致借還車困難，直到昨天凌晨才恢復穩定，影響北北桃約4萬名用戶。台北市長蔣萬安要求提出報告及改善期程；北市、新北、桃園市府將各自對業者開罰10萬元。

微笑單車YouBike前晚下班尖峰時段大當機，數萬用戶被迫在借還車據點枯等數小時，引發民怨；直到系統重啟後，才陸續恢復。北北桃多名議員要求嚴懲，強調業者系統出包影響民眾使用已非首次，要求找出原因並重罰。

業者昨表示，主因為自檢機制更新後出現異常，已在凌晨修復完畢，期間若影響用戶無法借還車導致款項有問題，將從寬處理。

微笑單車公司發言人林苑毓說，前晚6時34分後台主機連線異常，導致北北桃站點無法租借使用，經緊急修復，晚間7時許各站點陸續修復，但系統仍不穩定，直至凌晨12時36分才得以完全排除，恢復正常。

林苑毓說，經調查此次系統異常是9月27日系統針對車機自檢機制更新後，若租借資料異常，系統會反覆比對，前天租借量異常瞬間流量暴增，影響區域包括北北桃數萬名用戶，後續將優化機制，若民眾因昨天事件導致有款項問題，可與客服聯繫，將從寬處理。

新北市交通局表示，民眾若擔心事發時租借的車輛是否正確還成功，可透過App查詢租借情形，也能向微笑單車或新北交通局協助確認，費用會從寬認定在30分鐘免費範圍內。

桃園市交通局昨與雙北市府共同前往微單總公司稽查，三市府稽查中要求業者一周內提出完整檢討報告與改善計畫，計畫須包含合理補償方案，保障用戶權益。