左流右新開打首日 雙創新高

流感病毒提早發威且來勢洶洶，近期已有許多確診個案。今年@@@公費流感疫苗@@@、新冠疫苗於十月一日開打，首日有許多民眾接種，衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，「左流右新」開打第一天，流感疫苗接種數為廿六點四萬劑，創下五年開打首日新高，新冠疫苗接種數也達八點二萬劑左右，均是去年同期的二倍。

曾淑慧說，自二○二一年起，公費流感疫苗分兩階段開打，昨天創下最高紀錄，去年首打日受到山陀兒颱風影響，為十三點五萬劑，去年新冠疫苗首日接種數為三點九萬劑，今年均翻倍成長。台大公衛學院教授陳秀熙呼籲，符合公費接種資格民眾盡速接種，全民疫苗覆蓋應達七成。

今年的流感疫苗公費對象與往年相同，共有十二類；新冠疫苗則從全民接種限縮為十類對象，主要考量國際間的接種建議，從「普遍接種策略」轉為「風險族群導向策略」。曾淑慧說，過往在十月疫苗開打、感染人數接近飽和後，疫情就會逐漸趨於下降，但是今年疫情提前且人數大幅增加，預估十月流感疫情可能緩升或持平。

這波流感疫情加劇，陳秀熙說，主要原因是過去流感疫情多以H1N1病毒株為主，被傳染時可產生免疫記憶，因此多數高齡長者缺乏H3N2病毒株的免疫印記，加上H3N2免疫逃脫機率高，長輩、慢性病患、婦女及幼兒，染疫後容易併發重症，甚至死亡。

陳秀熙指出，H3N2病毒株很低調，但透過不斷變異，「小弟竄起變大哥」，發生黃金交叉，成為主流病毒株，在持續傳播情況下，除年長者外，年輕民眾也有可能被感染。建議國內疫苗比率至少應打到七成，才有足夠的保護力，讓社區疫情得到妥善控制及預防。

疾管署今年秋冬提供三價公費流感疫苗約六四八萬劑、新冠疫苗約二九九萬劑，自十月一日起分兩階段開打，第一階段對象包含六十五歲以上長者、五十五歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、六個月內嬰兒的父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員，以及幼兒園托育機構人員等。