流感自費藥缺貨 疾管署釋庫存

國內流感疫情提前升溫之際，國內自費抗病毒藥物「紓伏效」爆出缺貨，連部分醫學中心都被通知暫停供應，最快年底才能恢復供貨。衛福部疾管署發言人曾淑慧昨天證實，已收到相關消息，疾管署將比照新冠疫苗作法，「公費轉自費」應急，釋出庫存紓伏效二點五萬人份，提供廠商調貨，因應民眾自費用藥需求。

近期有不少雙北藥局的藥師，在藥師群組中，發出訊息求助，表示「急需」紓伏效。

紓伏效是目前唯一僅供自費的抗病毒藥物，基層藥師協會理事長沈采穎指出，紓伏效只需服用一次，適合長者使用，不必擔心忘記吃藥。九月起，陸續接獲基層藥師反映紓伏效缺貨，目前藥局完全叫不到貨，僅少數大型醫院與藥廠簽有合約，還能叫得到藥。

曾淑慧表示，紓伏效是自費流感抗病毒藥物，疾管署僅有庫存少量，共六千盒，約三萬人份，主要是戰備庫存，用於萬一出現新型A型流感大流行時的儲備藥物，並未釋出用於一般流感治療。因應民眾自費需求，疾管署同意比照過去釋出新冠疫苗作法，由公費轉自費，釋出五千盒庫存，約可供二點五萬人使用，已通知廠商辦理調貨。

衛福部自十月一日起，開放抗病毒藥物供民眾使用，首波公費對象為五歲以上幼兒、六十五歲以上長者等；非公費用藥對象，需由醫師評估後自費用藥。曾淑慧指出，目前公費供應藥物以克流感、易剋冒等為主，用藥對象包括流感重症、高風險族群同住者及照顧者等，數量充足，民眾無需擔心。

衛福部食藥署副署長王德原說，九月底接獲紓伏效控貨供應的通報，藥廠表示，因原廠產能導致供貨問題，數量受限，僅供給部分醫療院所，預計今年十二月可供應國內一萬八千盒藥品，恢復正常。過渡期間，由疾管署提供五千盒紓伏效，供應國內需求。

沈采穎指出，政府不應以有替代藥物為由，忽略少數病人用藥權益，雖然公費流感抗病毒藥物供藥正常，但是紓伏效適用於五歲以上、且體重廿公斤以上病人的A型及B型流感急性感染，只需吃一次，比起克流感需用藥五天，較為方便，受到不少怕忘記服藥或家有嬰幼兒、老人家的民眾愛用。