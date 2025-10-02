克服心臟電腦斷層4大診斷痛點 振興醫院引進「光子CT」布局智慧醫療

快訊

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
電腦斷層有助診斷心血管疾病，但若有冠狀動脈嚴重鈣化、裝置血管支架、人工瓣膜或心律不整，往往可能有干擾，造成診斷困難。振興醫院引進「光子CT」，可減少輻射劑量與顯影劑用量，也提供更精確的診斷品質。圖／振興醫院提供
電腦斷層有助診斷心血管疾病，但若有冠狀動脈嚴重鈣化、裝置血管支架、人工瓣膜或心律不整，往往可能有干擾，造成診斷困難。振興醫院引進「光子CT」，可減少輻射劑量與顯影劑用量，也提供更精確的診斷品質。圖／振興醫院提供

心臟電腦斷層有助診斷心血管疾病，但振興醫院院長魏崢表示，若冠狀動脈嚴重鈣化、裝置血管支架、人工瓣膜或有心律不整，以傳統心臟電腦斷層進行診斷，往往可能有干擾，造成診斷困難。為提升心血管疾病的診斷與治療品質，振興醫院引進「光子CT」，可減少輻射劑量與顯影劑用量，也提供更精確的診斷品質。

光子CT全名是光子計數電腦斷層儀（Photon-Counting CT），造價高達傳統高階電腦斷層儀兩倍以上。振興醫院於10 月 1 日啟用，

魏崢表示，傳統電腦斷層必須先將 X光轉換成可見光，再進行偵測，光子CT 採用光子計數偵檢器，能直接將 X 光轉化為電訊號，並「計數」每一個 X 光光子能量等級，僅66毫秒的時間解析度與每秒73.7公分的掃描速度，可精準捕捉跳動中的心臟影像，提高檢查品質。

冠狀動脈嚴重鈣化、裝置血管支架、人工瓣膜或有心律不整是傳統心臟電腦斷層的診斷痛點，多篇國際醫學期刊已證實，光子CT 的高解析度與低雜訊可突上述問題。另外，魏崢表示，與傳統 CT 相比，光子CT可減少輻射劑量與顯影劑用量20–50% ，對病人來說，更安全、更高效。

光子CT導入，有助於振興醫院啟動「預防醫學、精準診斷、智慧醫療」三大策略，魏崢表示，未來結合 AI 影像判讀與即將上線的健康管理 App，民眾可快速查閱影像報告並獲得追蹤提醒；醫師也能更精準地與病人進行治療討論與風險評估。

