聽新聞
0:00 / 0:00

台南往返日本熊本、沖繩 年底開航

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南機場年底可望恢復國際航線。圖／聯合報系資料照片
台南機場年底可望恢復國際航線。圖／聯合報系資料照片

台南機場自疫情後國際航線陸續停飛，近年零星包機，但無固定航班。市府前天宣布復飛國際航線，年底前新開通台南直航日本熊本沖繩兩條固定航班。昨議會質詢，多名議員說，要設法解決機場交通接駁問題，更要確保航班「不要再斷」。

南市觀旅局表示，持續與航空公司及中央爭取確保航線穩定營運，強化交通接駁及套裝行程等，帶動台南觀光與城市發展。

市長黃偉哲說，熊本與沖繩在歷史文化、美食觀光上與台南淵源深厚，新航線啟航不僅縮短台南與日本西南部時空距離，更有助於帶動雙向觀光及經貿文化交流。依規畫，熊本航線12月23日首航，每周二、五飛航，沖繩則於12月25日首航，每周四、日飛航，初期各維持每周兩班。

消息一出，台南市民興奮說「台南也有國際機場」、「以後飛日本更方便」，也有人說「騎機車就可出國」，可以騎車到機場搭飛機。

觀旅局於議會定期會業務報告，議員蔡宗豪質詢說，國際航線開通固然可喜，但若市區公共運輸不足，會讓遊客「下了飛機卻寸步難行」，要強化接駁路線，且雙城巴士司機人力不足，恐造成觀光接駁缺口，另，安平往返澎湖的船班航線仍待定期化，建議市府整合票卡制度，讓旅客能以一張票享受交通與景點優惠。

觀旅局長林國華回應，行經台南機場的公車路線，可逐步增加至每日十餘班，並結合高鐵31號路線，銜接巴克禮、西門、長榮、平實園區，也積極推廣自由行，避免遊客只能依賴旅行團。

林國華指出，市府已與虎航及旅行社合作，推出熊本、沖繩4天3夜、5天4夜套裝行程，透過KKday等平台販售數位套票，會持續擴大商品化，與相關局處合作，讓國際旅客能暢遊台南。

議員林美燕則提醒，要爭取國際航線永續營運，不要斷斷續續；林國華說，此次航班為定期航班，並非包機，班次能否長期維持，仍須視市場反應與航空公司規畫，市府會努力協調，避免短期後停航，更會持續爭取其他航線。

台南機場 國際航班 日本 熊本 沖繩 觀光 公車

延伸閱讀

台南市府攜手虎航 擬年底首航日本熊本、沖繩

久等了！台南攜手虎航 直飛熊本、沖繩今年底啟航

台南深化仙台市交流 設攤辦講座拓展觀光市場

「2025臺南水域遊憩體驗活動」10/4-5津港登場

相關新聞

輕颱麥德姆持續影響！明後天2地慎防雷雨 中秋連假後再有熱帶擾動發展

輕度颱風麥德姆持續影響，明、後2天台東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，花蓮及屏東也有局部短暫陣雨，中央氣象署預...

綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

屏東小琉球、澎湖南方四島漁船活動頻繁，卻也導致水下珊瑚衰退嚴重。綠色和平表示，根據海保署與自然保育與環境資訊基金會的珊瑚...

北部疫情罕見 本土登革熱延燒 北、桃增3例

繼高雄、宜蘭及桃園爆發登革熱本土案例，衛福部疾管署昨公布本土登革熱個案再增3例，包含台北市士林區80多歲男性，潛伏期無國...

YouBike尖峰當機影響4萬用戶 北北桃開罰30萬

北北桃地區YouBike前晚大當機，因後台系統連線問題導致借還車困難，直到昨天凌晨才恢復穩定，影響北北桃約4萬名用戶。台...

健康你我他／多走路取代開車 健身更友善環境

從小生長在交通不便的鄉下，走路是日常生活中不得不的選擇。搬到城市後，搭車取代了雙腳；等考到機車與汽車駕照後，出門就是車輛...

我的經驗／乳房囊腫追蹤20年罹癌 宣洩情緒後積極抗癌

日前看到報導「我跟你一樣的病，但活得好好的！Peer Navigator同儕領航員，接住癌友幽微心情。」對於身為「新病友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。