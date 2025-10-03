台南往返日本熊本、沖繩 年底開航

台南機場自疫情後國際航線陸續停飛，近年零星包機，但無固定航班。市府前天宣布復飛國際航線，年底前新開通台南直航日本熊本、沖繩兩條固定航班。昨議會質詢，多名議員說，要設法解決機場交通接駁問題，更要確保航班「不要再斷」。

南市觀旅局表示，持續與航空公司及中央爭取確保航線穩定營運，強化交通接駁及套裝行程等，帶動台南觀光與城市發展。

市長黃偉哲說，熊本與沖繩在歷史文化、美食觀光上與台南淵源深厚，新航線啟航不僅縮短台南與日本西南部時空距離，更有助於帶動雙向觀光及經貿文化交流。依規畫，熊本航線12月23日首航，每周二、五飛航，沖繩則於12月25日首航，每周四、日飛航，初期各維持每周兩班。

消息一出，台南市民興奮說「台南也有國際機場」、「以後飛日本更方便」，也有人說「騎機車就可出國」，可以騎車到機場搭飛機。

觀旅局於議會定期會業務報告，議員蔡宗豪質詢說，國際航線開通固然可喜，但若市區公共運輸不足，會讓遊客「下了飛機卻寸步難行」，要強化接駁路線，且雙城巴士司機人力不足，恐造成觀光接駁缺口，另，安平往返澎湖的船班航線仍待定期化，建議市府整合票卡制度，讓旅客能以一張票享受交通與景點優惠。

觀旅局長林國華回應，行經台南機場的公車路線，可逐步增加至每日十餘班，並結合高鐵31號路線，銜接巴克禮、西門、長榮、平實園區，也積極推廣自由行，避免遊客只能依賴旅行團。

林國華指出，市府已與虎航及旅行社合作，推出熊本、沖繩4天3夜、5天4夜套裝行程，透過KKday等平台販售數位套票，會持續擴大商品化，與相關局處合作，讓國際旅客能暢遊台南。

議員林美燕則提醒，要爭取國際航線永續營運，不要斷斷續續；林國華說，此次航班為定期航班，並非包機，班次能否長期維持，仍須視市場反應與航空公司規畫，市府會努力協調，避免短期後停航，更會持續爭取其他航線。