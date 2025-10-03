我的經驗／乳房囊腫追蹤20年罹癌 宣洩情緒後積極抗癌

日前看到報導「我跟你一樣的病，但活得好好的！Peer Navigator同儕領航員，接住癌友幽微心情。」對於身為「新病友」的我，心有戚戚焉，太有感覺了，希望在10月「國際乳癌防治月」，與諸姊妹們分享經驗及給予鼓勵。

20年前健檢時，發現乳房有纖維囊腫、鈣化點有點多，做了切片檢查「沒事」，於是開始做每半年超音波、一年一次的乳房攝影檢查。

但在今年5月間，跟了20年的醫師退休前，他的「法眼」及儀器的「電眼」看到了「新」的東西，將我轉給另一位醫師作處理。當醫師說：「切片的結果不好，要切除」，護理師拿了一疊檢查單給我的那幾分鐘，腦袋一片空白，已不記得自己是如何離開診間的。家人問什麼，我啥咪都說不出，只記得手術日期，因為他們要請假陪我。

擦乾眼淚化被動為主動

經失眠、驚濤駭浪衝擊一晚後，自問我是哪一期？治療方式？全切或局切？無助、恐懼之心一時湧起，崩潰痛哭！過了一、二天行屍走肉的日子後，突然清醒。想到我那住在護理之家的95歲老媽還在等我去陪她，我還要當主婚人及阿嬤、泡美人湯及游泳、努力達到捐血次數、想參加自行車環島活動…。於是擦乾眼淚，化被動為主動。

首先打開健保快易通App，病理報告全英文，找ChatGPT幫忙，上網找資料，打爆周遭已是「老病友們」及久未聯絡的親戚─病理醫師的電話，厚著臉皮挖大家的「回憶」，提出許多疑問，還好大家都不吝分享個人的經驗或照片及建議，讓我寬心許多。

之後我根據術前各種檢查結果拼湊出一張「個人專屬治療處方」，作為手術前後與醫師溝通的「腳本」。最重要的是在手術時，可讓家人了解處置方向、切除的組織。雖然後來因感染跑了兩次急診，但都挺過來了。當然也滾動式調整這張治療處方，充分了解治療方向，掌握狀況，更有信心面對未來漫長的抗癌路。

平日「三養」善待寶貝

這段時間接觸到病友會姊妹們，得到許多慰藉與鼓勵，知道自己不是孤單且是幸運的。最喜歡聽病友姊妹們說「要勇敢」及「吉人自有天相」。我最大的心得是：「遇到了，千萬不要責怪自己或他人」，情緒宣洩完，應積極尋找資料及援助，好好掌握自己的病情及狀況。

手術前，我還去染了已花白的頭髮，做臉部保養、全身按摩、接了睫毛，漂漂亮亮、勇敢與正面地迎接各項挑戰。我要說的是：「姊妹們，平日就要用三養─營養、保養（運動）及修養，好好照護心（臟）上的那兩個『寶貝』。」但一定要記得「及早預防、及早發現、及早治療」原則，聽醫師的話，才能擁抱健康。