聽新聞
0:00 / 0:00

我的經驗／乳房囊腫追蹤20年罹癌 宣洩情緒後積極抗癌

聯合報／ 珍妮芙／北市松山
乳癌防治應及早預防、及早發現、及早治療，才能擁抱健康。圖／123RF
乳癌防治應及早預防、及早發現、及早治療，才能擁抱健康。圖／123RF

日前看到報導「我跟你一樣的病，但活得好好的！Peer Navigator同儕領航員，接住癌友幽微心情。」對於身為「新病友」的我，心有戚戚焉，太有感覺了，希望在10月「國際乳癌防治月」，與諸姊妹們分享經驗及給予鼓勵。

20年前健檢時，發現乳房有纖維囊腫、鈣化點有點多，做了切片檢查「沒事」，於是開始做每半年超音波、一年一次的乳房攝影檢查。

但在今年5月間，跟了20年的醫師退休前，他的「法眼」及儀器的「電眼」看到了「新」的東西，將我轉給另一位醫師作處理。當醫師說：「切片的結果不好，要切除」，護理師拿了一疊檢查單給我的那幾分鐘，腦袋一片空白，已不記得自己是如何離開診間的。家人問什麼，我啥咪都說不出，只記得手術日期，因為他們要請假陪我。

擦乾眼淚化被動為主動

經失眠、驚濤駭浪衝擊一晚後，自問我是哪一期？治療方式？全切或局切？無助、恐懼之心一時湧起，崩潰痛哭！過了一、二天行屍走肉的日子後，突然清醒。想到我那住在護理之家的95歲老媽還在等我去陪她，我還要當主婚人及阿嬤、泡美人湯及游泳、努力達到捐血次數、想參加自行車環島活動…。於是擦乾眼淚，化被動為主動。

首先打開健保快易通App，病理報告全英文，找ChatGPT幫忙，上網找資料，打爆周遭已是「老病友們」及久未聯絡的親戚─病理醫師的電話，厚著臉皮挖大家的「回憶」，提出許多疑問，還好大家都不吝分享個人的經驗或照片及建議，讓我寬心許多。

之後我根據術前各種檢查結果拼湊出一張「個人專屬治療處方」，作為手術前後與醫師溝通的「腳本」。最重要的是在手術時，可讓家人了解處置方向、切除的組織。雖然後來因感染跑了兩次急診，但都挺過來了。當然也滾動式調整這張治療處方，充分了解治療方向，掌握狀況，更有信心面對未來漫長的抗癌路。

平日「三養」善待寶貝

這段時間接觸到病友會姊妹們，得到許多慰藉與鼓勵，知道自己不是孤單且是幸運的。最喜歡聽病友姊妹們說「要勇敢」及「吉人自有天相」。我最大的心得是：「遇到了，千萬不要責怪自己或他人」，情緒宣洩完，應積極尋找資料及援助，好好掌握自己的病情及狀況。

手術前，我還去染了已花白的頭髮，做臉部保養、全身按摩、接了睫毛，漂漂亮亮、勇敢與正面地迎接各項挑戰。我要說的是：「姊妹們，平日就要用三養─營養、保養（運動）及修養，好好照護心（臟）上的那兩個『寶貝』。」但一定要記得「及早預防、及早發現、及早治療」原則，聽醫師的話，才能擁抱健康。

醫師 手術 無助 健保 乳癌 抗癌

延伸閱讀

楊祐寧爸罹癌住院！他親曝父親現況　迎三寶生活、工作、醫院3地跑

「護腎聖品」黑豆，竟藏有黃豆沒有的抗癌維生素A！電鍋3步驟煮出營養黑豆飯

網傳「越早睡越早死」 醫闢謠：3睡眠習慣才會增罹癌、死亡率

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

相關新聞

輕颱麥德姆持續影響！明後天2地慎防雷雨 中秋連假後再有熱帶擾動發展

輕度颱風麥德姆持續影響，明、後2天台東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，花蓮及屏東也有局部短暫陣雨，中央氣象署預...

YouBike尖峰當機影響4萬用戶 北北桃開罰30萬

北北桃地區YouBike前晚大當機，因後台系統連線問題導致借還車困難，直到昨天凌晨才恢復穩定，影響北北桃約4萬名用戶。台...

健康你我他／多走路取代開車 健身更友善環境

從小生長在交通不便的鄉下，走路是日常生活中不得不的選擇。搬到城市後，搭車取代了雙腳；等考到機車與汽車駕照後，出門就是車輛...

我的經驗／乳房囊腫追蹤20年罹癌 宣洩情緒後積極抗癌

日前看到報導「我跟你一樣的病，但活得好好的！Peer Navigator同儕領航員，接住癌友幽微心情。」對於身為「新病友...

專業觀點／乳癌的保養照護 規律運動、飲食有度

很多婦女有乳房纖維囊腫問題，必須定期接受乳房超音波及攝影檢查追蹤，尤其要注意乳腺是否產生變化。若是發現乳房有惡性腫瘤，就...

中秋烤肉大吃大喝 排毒飲食5訣竅

中秋節將至，不少人會吃烤肉、月餅應景，但過量攝取燒烤、油炸及甜食，恐讓毒素及發炎因子乘虛而入。大吃大喝過後，可謹記5飲食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。