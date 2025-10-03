聽新聞
專業觀點／乳癌的保養照護 規律運動、飲食有度

聯合報／ 本報訊

很多婦女有乳房纖維囊腫問題，必須定期接受乳房超音波及攝影檢查追蹤，尤其要注意乳腺是否產生變化。若是發現乳房有惡性腫瘤，就可能須接受切除手術，以及化療、放療，而術後的保養照護相當重要。

乳癌的保養照護，要有規律運動，飲食有度，更要體重控制，以避免腫瘤轉移。飲食方面，首重均衡，吃容易消化的清淡食物，六大類食物都要均衡攝取，食物要保持新鮮，烹煮全熟，避免食用生食、醃漬類、燒烤、油炸、高油脂的食物。

運動方面，要做規律運動，包括初階、中階、高階運動，以及預防改善淋巴水腫的運動。一般來說，通常需持續練習長達一年以上，才可以達到防止組織粘黏。所以，每天規律、遵守原則、持之以恆的勤加練習，就會收到成效。肥胖者易罹癌，所以要透過飲食及運動來控制體重，避免體重上升，讓腫瘤轉移機會增加。

諮詢／乳癌防治基金會董事長張金堅 整理／記者黃妙雲

