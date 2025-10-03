中秋烤肉大吃大喝 排毒飲食5訣竅

中秋節將至，不少人會吃烤肉、月餅應景，但過量攝取燒烤、油炸及甜食，恐讓毒素及發炎因子乘虛而入。大吃大喝過後，可謹記5飲食原則，就能幫助身體毒素加速排除。

1.吃燒烤物→搭配十字花科蔬菜

燒烤食物容易產生多環芳香烴與雜環胺，這些聚合物會破壞人體細胞，增加腸癌風險。研究發現，十字花科的蔬菜，富含硫配醣體，經酵素作用轉化為異硫氰酸鹽，能降低烤肉產生的毒性。

不過，硫配醣體不耐熱，十字花科蔬菜如青花椰苗、紫高麗苗、新鮮的白蘿蔔片等，生吃會比較好；但要「充分咀嚼」，透過破壞植物的細胞壁，酵素才會啟動，解毒效果會更好。

2.吃加工品→搭配維生素C+大蒜

烤肉若吃太多香腸、火腿、熱狗、丸子等加工品，建議可多吃「維生素C」跟「蒜素」。加工食物含有高量的亞硝酸鹽，若碰到食物裡的「胺」，尤其是養樂多、起士、海鮮等含有高量的胺，就會形成亞硝酸胺，容易導致消化系統的癌症。

研究發現，透過吃大量的維生素C跟蒜素，可有效阻斷亞硝胺的形成。維生素C含量高的蔬果為綠豆芽、青椒、甜椒、香椿、芭樂、柑橘類、小番茄、奇異果等；蒜素最多的即是大蒜。

3.月餅吃太多→搭配無糖果醋+綠茶

甜食吃太多，會血糖波動、體脂肪增加，加速老化。可飲用無加糖的果醋如蘋果醋，因為醋含有大量的有機酸，能降低澱粉酶活性、提升胰島素敏感性，增加身體對血糖的利用率，將糖對身體的影響降到最低，但腸胃不好的人，食用醋之前應先稀釋。

也可以喝無糖綠茶。綠茶含有抗氧化物質─兒茶素，可降低身體對糖類與脂肪的吸收速度；兒茶素能增強胰島素功能，促進脂肪的代謝。

反式脂肪通常暗藏在甜食裡，如糕餅類及高溫油炸或燒烤的零食。反式脂肪難從人體中代謝排除，它通常囤積在內臟與血管裡，可多吃富含水溶性膳食纖維，含Omega-3及Omega-9脂肪酸高的冷壓好油，來幫助其代謝。

燕麥、香蕉、皇宮菜、秋葵、蘋果等富含水溶性膳食纖維，可幫助膽固醇代謝；冷壓初榨好油如橄欖油、苦茶油、亞麻仁油、紫蘇油、印加果油等，有助肝臟排出膽汁，促進腸道蠕動，能將累積在身體的反式脂肪及壞的膽固醇排除體外。

5.強化解毒功能→搭配各類辛香料

飲食多搭配辛香料，辛香料含植化素，有強大的抗氧化能力，有殺菌跟排毒作用。像老薑的薑辣素，能誘導癌細胞凋亡，減少發炎；洋蔥的硫化物，可幫助肺黏膜健康，保護呼吸道；黑胡椒的胡椒鹼，搭配薑黃的薑黃素，能提高肝臟跟腎臟的解毒功能，延緩細胞的老化與發炎反應。

烤肉排毒限定綠豆芽薑黃綠拿鐵

食材：綠豆芽一把、蘋果半顆、黃豆兩湯匙、冷壓初榨橄欖油一湯匙、薑黃一湯匙

作法：黃豆泡過蒸熟，所有食材置入果汁機，攪拌均勻即可。

功效：綠豆含維生素C，有助身體對抗自由基，阻斷癌細胞生長；蘋果連皮吃，配合橄欖油攝取，有助肝臟解毒，反式脂肪代謝；薑黃能幫助肝腎解毒，降低整體的發炎反應。