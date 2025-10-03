聽新聞
健康你我他／多走路取代開車 健身更友善環境

聯合報／ 文／劉秀芳（高市三民）
一步一腳印，走出健康，也走出一條對地球更友善的道路。圖／劉秀芳提供
一步一腳印，走出健康，也走出一條對地球更友善的道路。圖／劉秀芳提供

從小生長在交通不便的鄉下，走路是日常生活中不得不的選擇。搬到城市後，搭車取代了雙腳；等考到機車與汽車駕照後，出門就是車輛代步，走路逐漸淡出了生活。

幾年前，在雜誌上看到一位作者談「走路」的好處，我深受啟發。於是我開始實踐「遠，搭車；近，走路」的交通模式。經過一段時間，真的印證了每一項益處。

平日只要腳程可及的地方，我一定走路到達，雖然汗水淋漓，但換來的是身心舒暢。在交通網絡發達的台灣，我和外子總會選擇大眾運輸工具，這不僅能讓我們身心放鬆，也為地球盡了一份心力，到達目的地後，雙腿就是我們最可靠的交通工具。沒有停車的煩惱，能好整以暇地穿街走巷，用腳步去丈量這片土地，常在行走間收穫意想不到的驚喜。

全球暖化問題日益嚴重，減少碳排放是我們為地球永續能盡的責任。環保是每個人隨時隨地都能做到：少用一次性用品、節省能源、隨手關燈關水、不浪費食物，善用大眾運輸工具，都是環保的一環。 在這些行動之外，我想用「走路」取代機車與汽車，這不僅能強健身心，更是對環境友善。

這小小的改變，卻能為環保永續注入強大的力量。一步一腳印，走出健康，也走出一條對地球更友善的道路。

永續 大眾運輸 碳排放 暖化 健身

