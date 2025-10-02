中秋雙十連假桃機旅運估151萬人次 旅客注意「入境攜肉類製品將遭罰」

桃園機場預估今年中秋及國慶連假旅運高峰期為10月3日至13日、旅客數約151萬人次，日均約13.7萬人次、航班約743架次。機場公司提醒，目前已全面實施外來旅客網路填寫電子A卡，入境可大幅縮短通關時間，也建議旅客至少提前3小時抵達機場，並多善用多元智慧化服務，提升旅運效率；另入境旅客留意相關成分表，切勿攜帶含有火腿、香腸和肉鬆等肉類製品入境，以免違反檢疫規定遭受裁罰。

桃園機場公司今邀集航空公司和C.I.Q.S.（海關、證照查驗、檢疫及安檢）單位，研商連假旅運相關整備事項。根據國籍航空回覆，中秋連假前2日為出境高峰，因此機場公司協調各單位全面加強整備、提前加派人力投入，以確保機場營運安全及旅客權益。

機場公司指出，今年中秋及雙十連假旅運高峰期間為10月3日至13日，共11天，預估旅客數約151萬人次，日均約13.7萬人次、航班約743架次。

機場公司提醒，自10月1日起，外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC），最早可於抵達前3天上線填寫，機場公司官網首頁即有「網路填寫入國登記表」友善連結，連至內政部移民署網頁有中英日韓等7國語言可供旅客選擇。

因應連假人潮，建議旅客於航班起飛前3小時即可辦理報到，並善用多元智慧化服務，包含手機、網路報到、市區預辦登機（A1台北車站、A3新北產業園區站）、自助報到機與自助行李託運，加速報到流程，縮短等候時間。

為提升通關效率及維護飛航安全，機場公司呼籲，出境旅客務必預先確認安檢規定，行動電源、打火機等應隨身攜帶並妥善保護，不得託運；隨身行李液體單件不得超過100毫升，總量不得超過1公升；安檢前應將水壺清空，並主動取出筆電、脫下外套、帽子及皮帶等，以加快檢查流程。

中秋期間旅客可能攜帶月餅等伴手禮，機場公司特別提醒入境旅客留意相關成分表，切勿攜帶含有火腿、香腸和肉鬆等肉類製品入境，以免違反檢疫規定遭受裁罰；並請配合農業部防檢人員檢查作業。另攜帶菸品200支、酒類1.5公升以下可免申報，旅客需多加留意。

因應連假人潮，機場公司提醒旅客多加利用大眾運輸工具，包含客運巴士及機場捷運。統計顯示，目前機場捷運搭乘比例已達32.9%，約有三分之一旅客選擇此環保便捷的交通方式往返機場。

機場公司呼籲，自行駕車或接送旅客的民眾，可透過桃園機場官方APP與官網（https://www.taoyuan-airport.com）即時查詢交通與停車場剩餘車位資訊，妥善規畫行程。