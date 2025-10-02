謝德慶回顧展紐約亮相 2026年在台舉辦分享會

快訊

中央社／ 台北2日電

出身屏東的藝術家謝德慶將在美國紐約推出首檔完整回顧展，洪建全基金會與迪亞藝術基金會共同計劃，預計在2026年於台灣舉辦藝術家分享會，期望能啟發新一代藝術創作者。

謝德慶是世界著名行為藝術家，現居住於紐約布魯克林，他在1950年出生於屏東南州，曾於紐約古根漢美術館、紐約現代藝術博物館、柏林新國家美術館、倫敦泰德現代藝術館等各大美術館、藝術節與雙年展展出，並在2017年代表台灣館參加威尼斯雙年展。

在洪建全基金會支持下，謝德慶回顧展TehchingHsieh: Lifeworks 1978–1999，將自4日起於美國紐約迪亞畢肯美術館（Dia Beacon）登場，由迪亞藝術基金會專案副總監莫洛（Humberto Moro）與學者希斯菲爾德（Adrian Heathfield）共同策劃，展期長達2年。

洪建全基金會執行長張淑征透過新聞稿表示，多年來，她一直是謝德慶和其創作的仰慕者，「他的生命故事堪稱傳奇，而在當前的時代脈絡下，更觸及移民、自由、堅毅、忍耐與信念等核心議題及生命價值，成為極具啟發性的座標」。

此次展覽將完整呈現謝德慶「一年行為表演」5件系列作品，其中「繩子」（1983-84）與「不做藝術」（1985-86）2件作品更是首度公開展出，並以「十三年計畫」作為展覽壓軸，回顧他以生命為藝術材料的實踐。

迪亞藝術基金會於1974年創立，以支持極具野心的藝術實驗而聞名。其位於紐約的迪亞畢肯美術館，也典藏安迪．沃荷（Andy Warhol）、約瑟夫．布伊斯（Joseph Beuys）、唐納．朱德（Donald Judd）等20世紀知名藝術家作品。在謝德慶回顧展展期間，迪亞藝術基金會將為其出版學術專書。

在紐約展覽期間，2026年中旬預計將在台舉辦藝術家分享會。張淑征表示，期待他未來能將自身的經驗帶回台灣，啟發新一代的藝術家。

