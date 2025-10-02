北市流感升溫！上周就診人數創2年來新高 議員籲自購疫苗擴大接種

北市流感疫情持續升溫，根據統計上周流感門急診就診人次逾1.2萬人，校園流感疫情破2千人，皆創下2023年以來單周新高，公費疫苗也於昨天開打，無論是新冠或是流感打氣都較去年提升不少，議員也呼籲北市府應自購疫苗擴大接種對象，才能提升整體覆蓋率。

流感疫情持續升溫，上周類流感門急診就診約1萬2780人次，較前一周1萬1597人次上升10.2%；校園流感疫情更快速增加上周通報有2181人次，較前一周1645人次上升32.6%，皆為2023年以來單周新高。

昨天是公費流感及新冠疫苗開打首日，衛生局統計，北市流感疫苗共接種1萬8165劑，較去年同期增加47.7%；新冠疫苗接種5512劑，較去年同期增加62.5%，其中65歲以上長者、6歲以下幼兒及慢性病患者等流感及新冠重症高風險族群，接種量成長最為明顯。

議員王欣儀指出，公費疫苗施打對象包括醫事與防疫人員、65歲以上長者、孕婦、幼兒、學生及具慢性疾病者等，而新北市除了公費疫苗外還自購疫苗擴大接種對象，包含設籍低、中低收入戶、身障者，還包括協助衛生單位服務的第一線人員、產後護理之家非醫事工作人員（直接照顧者）、兒少安置教養機構照顧者與專業人員、公車司機、6至18歲未註冊入學者，甚至國小至五專49歲以下教職員工等。

王欣儀認為，北市府應借鏡新北作法，積極研議自購流感疫苗，擴大公費接種對象，將更多高風險族群與第一線人員納入補助範圍，以提升整體防護覆蓋率，照顧全民健康。

衛生局表示，今年共採購75萬1000劑，其中公費疫苗73萬6370劑，自購疫苗1萬4630劑，自購疫苗主要提供給高中職以下非公費教職員工、北市府第一線櫃台人員暨身心障礙員工、高中職以下非公費教職員工、兒少安置機構工作人員、里幹事及里長等，並依需求評估調整。